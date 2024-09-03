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Защитники образования имамов в Германии

 and  Grigoriy Williams
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- Защитники образования имамов в Германии

Фигура из руководства ХДС Фридрих Мерц видит ценность в обучении имамов в Немецкой исламской академии. "Курс верный", - заявил он после посещения исламской академии в Оснабрюке, - "чтобы гарантировать, что 5,5 миллиона мусульман, проживающих в Германии, могут получать руководство в своих мечетях от имамов, обученных в Германии".

Основная цель исламской академии - предлагать практическое-теологическое обучение для религиозных лидеров, свободно владеющих немецким языком, для общин мечетей. Мерц выразил поддержку продолжению работы академии.

Исламская академия была открыта в конце 2019 года, и ее первые 26 выпускников получили аккредитацию в сентябре 2022 года. Основная программа подготовки имамов, предлагаемая там, в настоящее время является единственной в своем роде во всей стране.

Примерно 1000 турецких религиозных лидеров должны быть заменены

Министерство внутренних дел Германии объявило в декабре, что примерно 1000 имамов, связанных с турецким религиозным органом Дiyanet, в настоящее время работающих в Германии, должны быть заменены имамами, обученными в Германии, в течение следующих лет, с ежегодной подготовкой как минимум 100 дополнительных имамов.

Германия и Турция разработали план поэтапной отмены отправки имамов. Это был спорный вопрос, поскольку религиозные лидеры, которые, как правило, служат четыре года, следуют указаниям из Анкары и часто имеют ограниченное понимание немецкого общества.

Цель замены примерно 1000 турецких имамов имамами, обученными в Германии, - обеспечить, чтобы мусульмане в Германии получали руководство от имамов, которые имеют более глубокое понимание немецкого общества. Немецкая исламская академия с ее уникальной основной программой подготовки имамов, скорее всего, станет значительным источником имамов для этой цели.

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