- Защитники левых постоянно выступают за финансовую помощь для пенсионеров, столкнувшихся с трудностями.

Левая фракция продолжает отстаивать необходимость исправления несправедливостей в пенсионной системе в регионе Саксония-Анхальт. Глава парламентской группы Ева фон Ангерн предложила создать фонд в размере 3 миллионов евро. Она подчеркнула необходимость удвоения существующих компенсационных выплат. В настоящее время федеральный аварийный фонд предоставляет единовременные выплаты пенсионерам, оказавшимся за чертой бедности, которые потеряли свои права на пенсию во время перехода от восточногерманской пенсионной системы к западногерманской примерно три десятилетия назад.

В процессе объединения пенсионной системы после воссоединения Германии были упущены из виду некоторые права на пенсию, такие как для женщин, прошедших через развод в ГДР, или дополнительные пенсии для различных профессиональных категорий. Эти компенсации предназначены для решения конкретных проблем и не предназначены для всех затронутых групп. Предлагаемая единовременная выплата в размере 2500 евро будет удвоена, если штаты станут частью фонда.

В отличие от других штатов, Саксония-Анхальт не приняла этот подход. Администрация штата в основном полагается на федеральную помощь пенсионерам, испытывающим трудности. Этот вопрос останется на рассмотрении в комитете по социальному обеспечению.

Европейский парламент намерен сотрудничать с Комиссией в решении пенсионных несправедливостей, учитывая ситуацию в Саксонии-Анхальт, где определенные компенсации были упущены для определенных групп, таких как женщины, прошедшие через развод в период ГДР, или определенные профессиональные категории. Поскольку Саксония-Анхальт не приняла предложенный подход к удвоению единовременной выплаты для пенсионеров, сотрудничество между Комиссией и Парламентом становится все более важным.

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