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Федеральные земли ГерманииНовостиКельн

Защитник спасения мира: "Разве невозможно защитить весь земной шар?"

Ахмад Мансур, эксперт по исламу, выразил обеспокоенность несовершенством правил иммиграции в Германии. Он также предостерегает, что недостаточная интеграция может способствовать экстремизму среди отдельных Individuals.

 and  Mark Rodriguez
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Аналитик по радикализму Мансур отстаивает строгие иммиграционные законы.
Аналитик по радикализму Мансур отстаивает строгие иммиграционные законы.

- Защитник спасения мира: "Разве невозможно защитить весь земной шар?"

После трагического инцидента в Соллингене, где погибли трое человек и были ранены восемь, известный автор и эксперт по исламу Ахмад Мансур выразил обеспокоенность политикой Германии в области иммиграции. В интервью WDR5 он поделился своими мыслями, выразив разочарование в прошлом бездействии в борьбе с экстремистским исламом. Несмотря на необходимость помощи беженцам, покидающим зоны конфликтов, он считает, что строгий контроль необходим для предотвращения проникновения потенциальных террористов в страну. Мансур прямо заявил: "Мы не можем нести бремя всего мира".

В тот роковой пятничный вечер 26-летний человек, уроженец Сирии, находится под следствием у федерального прокурора по обвинению в убийстве и причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый находится под стражей с воскресенья вечером.

Мансур подчеркнул: "Правительство несет ответственность за охрану своего населения". Ситуация характеризуется огромной неопределенностью и сомнениями. Мансур связывает эти опасения с ошибками в подходе Германии к интеграции иммигрантов. Даже те, кто изначально приходят с положительными намерениями, могут оказаться в изолированных обществах и подвергнуться радикализации, особенно если им не оказывается достаточной поддержки и муниципалитеты испытывают трудности.

"Не количество мигрантов, прибывающих в Германию, имеет значение, а качество способности нашей общества к интеграции", - уточнил Мансур.

Родившийся палестинец в Израиле, Мансур посвятил себя различным социальным инициативам, направленным на противодействие экстремизму, в том числе работе с семьями радикально настроенной молодежи, перебежчиками и осужденными террористами.

Мансур предложил Германии рассмотреть возможность улучшения своих политик интеграции в Кёльне, считая, что подход города способствовал радикализации некоторых иммигрантов. После переезда в Кёльн Мансур активно участвовал в местных инициативах по борьбе с экстремизмом.

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