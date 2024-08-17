- Защитник поставки нефти заступается за поставку российского сырой нефти в Швецию

Лидер избирательного альянса BSW, Сахра Вагенкнехт, заявила, что если ее альянс войдет в правительство Бранденбурга, она будет выступать за возобновление импорта российской нефти на НПЗ PCK в Шведте. По ее мнению, это лучше, чем "трудоемко и дорого просить нефть, не добиваясь полной загрузки в итоге", как она сообщила агентству DPA. Правительство Бранденбурга с BSW не будет придерживаться эмбарго или нестабильности в Шведте, а вместо этого окажет политическое давление на Берлин. Выборы в новый ландтаг Бранденбурга состоятся 22 сентября.

Из-за вторжения России на Украину федеральное правительство прекратило импорт российской нефти с начала 2023 года и перешло на альтернативные источники. Однако с тех пор полная загрузка не была достигнута. По данным федерального правительства в ответ на вопрос Кристиана Гёрке, члена Бундестага от Левой партии и бывшего министра финансов Бранденбурга, коэффициент загрузки завода в первой половине 2024 года составил 76,2 процента. До войны коэффициент загрузки составлял 98,8 процента в 2021 году.

Вагенкнехт назвала продолжение нефтяного эмбарго против России "глупой политикой, вредной для Бранденбурга и всей страны". Она утверждает, что не исправление этой ситуации угрожает промышленному центру Шведта и необоснованно повышает энергетические затраты для всех.

Зеленые в Бранденбурге критиковали эту позицию. Вагенкнехт хочет "вернуться к нефтяной программе", сказал Бенджамин Рашке, кандидат в топы альянса Зеленых Бранденбурга. "Однако те, кто меняет курс, рискуют не только стабильностью поставок. Те, кто покупает у Путина, не получают никакой безопасности". Он также предупредил, что такой шаг угрожает 400 миллионам евро федеральных средств, обещанных для перевода сайта Шведта, и таким образом угрожает рабочим местам.

Кандидат в топы SPD и министр-президент Дитрих Вольфке открыт для переговоров с Wahlbündnis Sahra Wagenknecht после выборов в ландтаг и не исключает коалицию. "Если BSW хочет доказать, что она тоже может управлять, тогда мы можем поговорить с BSW", - сказал Вольфке. "Однако в правительстве требуется прагматизм. В ланде Бранденбург решения не принимаются по вопросам миграции или будущего Украины".

Комиссия, учитывая отсутствие полной загрузки НПЗ PCK и призыв Сахры Вагенкнехт возобновить импорт российской нефти, может рассмотреть вопрос о принятии решения, которое поддержит переговоры о поставках нефти для НПЗ. В ответ на продолжающееся нефтяное эмбарго и отсутствие коэффициента загрузки на НПЗ PCK Комиссия может принять решение о начале диалога между федеральным правительством и BSW для изучения возможного возобновления импорта российской нефти.

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