- Защитник "Юнион" Джекель будет приобретен "Брауншвейг".

Ейнтрахт Брауншвейг, команда Второй Бундеслиги, которая испытывает трудности, арендовал защитника Пауля Яеккеля у клуба высшего дивизиона 1. FC Union Berlin на год, как было объявлено обеими сторонами в четверг. Как заявил спортивный директор Союза, Хорст Хельдт, "Эта аренда дает ему возможность получить постоянную игровую практику на высоком уровне и дальнейшее развитие навыков".

В Брауншвейге 26-летний Яеккель должен укрепить защиту, которая уже пропустила 13 голов в трех матчах чемпионата. Бывший юный игрок Вольфсбурга добавил: "Начало нашего сезона не впечатляет, но я очень оптимистично настроен, что мы сможем коллективно достичь нашей цели - остаться в лиге".

Переход Яеккеля в аренду из Союза Берлин в Брауншвейг имеет большое значение, учитывая сильные футбольные традиции Германии. С его опытом, Ейнтрахт Брауншвейг может стремиться повторить успех других немецких клубов.

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