- Защита усиленных гарантий в проектах по производству ветровой энергии, как указано Nabu.

Союз охраны природы в Шлезвиг-Гольштейне, представляемый NABU, добивается улучшений в предложении правительства земли по территориальному планированию для наземной ветроэнергетики. Несмотря на признание усилий правительства по защите природы и дикой фауны в процессе развития ветроэнергетики, NABU выразил обеспокоенность потенциально вредными последствиями текущего проекта для разнообразных экосистем и популяций животных.

Предложение предусматривает размещение ветровых турбин на расстоянии не менее 100 метров от природоохранных зон. Однако NABU выступает за минимальное расстояние в 300 метров, утверждая, что многие жизненно важные для чувствительных к ветру птиц и недостаточно признанные места обитания летучих мышей находятся в этих зонах.

Кроме того, NABU требует сохранить торфяники от установки ветровых турбин, так как они служат важными поглотителями углерода. Введение ветровых турбин на торфяники нарушит естественное регулирование климата.

Что касается ветроэнергетики, то около трех процентов площади земли

Администрация земли планирует разрешить установку ветровых турбин на расширение существующих двух процентов территории земли на три процента. В соответствии с контрактом коалиции "Зеленые-Черные" приоритетные зоны должны сохранять расстояние в 400 метров от жилых районов, как объявили министр внутренних дел Сабина Сюттерлин-Ваак (ХДС) и министр окружающей среды Тобиас Голдшмидт (Зеленые) во время представления территориального плана в июне. Минимальное расстояние от деревень и городов остается 800 или 1000 метров соответственно.

Этот территориальный план служит основой для новых региональных планов ветроэнергетики в Шлезвиг-Гольштейне, которые должны быть опубликованы к концу 2024 года. Публичное вовлечение завершилось на прошлой неделе.

Союз охраны природы, добиваясь развития ветроэнергетики, поддерживает использование энергии от ветра, но выступает за большее расстояние между ветровыми турбинами и природоохранными зонами для защиты жизненно важных мест обитания чувствительных к ветру птиц и мест обитания летучих мышей.

В соответствии со своим обязательством по продвижению зеленой энергии, администрация земли планирует разрешить установку ветровых турбин на расширение территории земли на три процента, гарантируя минимальное расстояние в 400 метров от жилых районов для приоритетных зон.

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