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Защита досрочного запроса почтовых бюллетеней для избирательных процессов

Жители, планирующие голосовать на выборах в лэндтаг Бранденбурга по почте, должны своевременно подать заявку на необходимые конверты для голосования. Хотите узнать, как это сделать?

 and  Alex Stellmacher
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Ближайшие выборы вLandtag Бранденбурга: Комиссар по выборам рекомендует своевременно запросить...
Ближайшие выборы вLandtag Бранденбурга: Комиссар по выборам рекомендует своевременно запросить голосование по почте

- Защита досрочного запроса почтовых бюллетеней для избирательных процессов

К выборам в Ландтаг Бранденбурга 22 сентября граждане, которые не смогут проголосовать лично, должны своевременно подать заявку на голосование по почте. Об этом советует главный избирательный комиссар Бранденбурга Йозеф Нусбаум, как сообщает Министерство внутренних дел.

Вы можете подать заявку на дистанционное голосование лично в своем местном избирательном округе или по почте, электронной почте или в некоторых случаях в цифровом виде. Также можно использовать обратную сторону уведомления о голосовании.

Ваши бюллетени должны быть отправлены так, чтобы они прибыли в офис к 18:00 в день выборов. Если вы не получили уведомление о голосовании к 1 сентября, рекомендуется связаться с вашим местным муниципалитетом или городским офисом, чтобы проверить свой статус регистрации.

Чтобы ваш бюллетень по почте был признан действительным на предстоящих выборах, убедитесь, что он подан до 18:00 22 сентября. Несмотря на то, что выборы проходят 22 сентября, рекомендуется подать заявку на дистанционное голосование как можно скорее.

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