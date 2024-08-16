Зарядное устройство стоимостью 80 евро обеспечивает 200 Вт энергии для шести различных устройств.

Зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 предлагает существенную разницу в цене в 25 евро по сравнению с самым мощным адаптером питания Apple, но при этом может одновременно заряжать шесть устройств с общей емкостью 200 Вт. В реальных условиях тестирования это компактное устройство продемонстрировало свою способность эффективно, быстро и безопасно справляться с этой задачей.

Многие люди нуждаются только в зарядке своего смартфона и ноутбука в повседневной жизни, и базового зарядного устройства с двумя разъемами бывает достаточно. Однако некоторые пользователи имеют множество устройств для профессиональных или личных целей или нуждаются в центральной зарядной станции для всех членов семьи. В таких случаях новое зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 может стать отличным выбором. За 80 евро оно может быстро заряжать до шести устройств с общей мощностью 200 Вт.

Компактное, привлекательное и хорошо оснащенное

Зарядное устройство имеет размеры всего 112 x 76 x 35 мм, но весит 563 г, обеспечивая устойчивость благодаря своим четырем небольшим резиновым ножкам. Стильное, металлического вида устройство изготовлено прочно и надежно, хотя внешняя оболочка на самом деле представляет собой пластик с металлическим покрытием.

Все выходные порты расположены спереди. Четыре порта USB-C, каждый с максимальной выходной мощностью 100 Вт, и два порта USB-A, каждый с максимальной мощностью 22,5 Вт. Возможны различные конфигурации распределения общей мощности 200 Вт, но устройство, подключенное к порту USB-C с символом ноутбука, всегда имеет приоритет.

Например, два устройства можно заряжать с мощностью 100 Вт каждое через два порта USB-C. При зарядке четырех устройств одно может заряжаться с мощностью 100 Вт, а другой порт USB-C будет поставлять 70 Вт, и оставшиеся два устройства будут получать по 12 Вт через порты USB-A. Если использовать все шесть портов, один порт USB-C будет поставлять 65 Вт, два других - по 45 Вт каждый, и последний - 20 Вт. Оба порта USB-A будут поставлять по 12,5 Вт каждый.

Безопасное и эффективное

Высококачественное зарядное устройство с выходной мощностью 200 Вт приоритетно учитывает безопасность, защищая подключенные устройства и само себя от перегрева и потенциальных пожарных рисков. Для этого зарядное устройство непрерывно контролирует температуру 80 раз в секунду и соответствующим образом регулирует мощность зарядки.

С 2018 года Anker использует транзисторы из галлиевого нитрида (GaN) вместо лития в своих устройствах Prime. GaN может выдерживать более высокие напряжения и температуры, что приводит к более компактным и энергоэффективным устройствам.

Согласно Anker, эти зарядные устройства GaN могут преобразовывать до 95% поглощенной энергии. Выступление зарядного устройства Anker Prime Charger A2683 в основном подтвердило это, особенно при высоких нагрузках, где эффективность превышала 90%. При зарядке одного устройства с низкой мощностью эффективность снижалась до 80%, но это все еще впечатляет в таких обстоятельствах. Измеренное потребление в режиме ожидания зарядной станции составляет 0,3 Вт, что приемлемо.

Два примера иллюстрируют это: когда станция поставляла зарядку 60% заряженной батареи с 96 Вт, она потребляла 106 Вт в целом. Это соответствует эффективности около 90%. Для почти полностью заряженной батареи зарядное устройство поставляло 31 Вт, потребляя 38 Вт в целом. Эффективность: 81%. Для теста ntv.de в основном использовались высококачественные кабели Anker Prime, способные выдерживать высокие токи зарядки 140-240 Вт.

К счастью, зарядное устройство Anker совместимо со стандартами быстрой зарядки ведущих производителей. Это означает, что если их устройства имеют функции быстрой зарядки, зарядное устройство также может ускорить зарядку. Это было продемонстрировано на практике с помощью смартфонов или ноутбуков от Samsung, Apple, Lenovo или Google. Anker также поддерживает популярные устройства от Sony, Microsoft и HP.

Стоит отметить, что китайская компания не перечисляет китайские устройства, такие как Huawei, Xiaomi или Oppo. Это потому, что эти производители разработали собственные стандарты быстрой зарядки. Зарядное устройство все еще может питать эти устройства, но, возможно, не так быстро, как с адаптерами питания производителей.

Заключение

Zарядное устройство Anker Prime Charger A2683 - компактное, мощное и безопасное. С шестью портами и общей выходной мощностью 200 Вт оно часто бывает достаточно для зарядки всех устройств в доме и его можно брать с собой. За 80 евро это отличное соотношение цены и качества.

Даже пользователи с множеством устройств для профессиональных или личных целей могут найти зарядное устройство Anker Prime Charger A2683 полезным, так как оно может одновременно заряжать до шести устройств, включая другие устройства, такие как электронные книги, наушники или умные часы, с общей емкостью 200 Вт. Его способность эффективно справляться с множеством устройств и различными потребностями в зарядке делает его идеальным выбором для домовладений или пользователей с различными электрическими устройствами.

Кроме того, это зарядное устройство не ограничено поддержкой популярных брендов быстрой зарядки. Оно эффективно заряжает устройства от брендов, таких как Samsung, Apple, Lenovo или Google, среди других, демонстрируя универсальность и совместимость, включая электрические устройства от менее часто перечисленных брендов, таких как Sony, Microsoft и HP.

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