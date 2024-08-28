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ПанорамаНовостиКейп-Канаверал

Запуск SpaceX отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Путешествие в космос "Заря Полaris", запланированное на сегодня,hoff gestoилось!

 and  Wendy Allen
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- Запуск SpaceX отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск экспедиции "Полис Даун" от SpaceX перенесен. К сожалению, миссия не сможет стартовать в запланированные дни среды или четверга из-за неблагоприятных прогнозов погоды в предполагаемых зонах посадки космического аппарата, как сообщил через сервис X мессенджер Джаред Айзекман, возглавляющий проект в сотрудничестве с CEO SpaceX Илоном Маском. Айзекман заявил: "Терпение - ключ к самым сложным путешествиям, и мы готовы ждать подходящего момента". Он подчеркнул необходимость благоприятных погодных условий во время возвращения, учитывая ограниченные ресурсы поддержки экипажа.

Миссия "Полис Даун", рассчитанная на пять дней, отправит четырех человек из центра космических запусков Кэп Кэнаверал, ракетой "Фалкон 9" на расстояние около 1360 километров от Земли - дальше, чем люди были с миссий "Аполлон" в начале 70-х, по данным SpaceX.

Вместе с Айзекманом, который также будет капитаном миссии, полетят астронавты Кидд Поути, Сара Гиллис и Анна Менон на космическом корабле "Dragon". Во время полета астронавты проведут выход в открытый космос для оценки нового костюма для внекорабельной деятельности от частной космической компании.

Несмотря на задержку запуска экспедиции "SpaceX" "Полис Даун", экипаж, в том числе Айзекман, Поути, Гиллис и Менон, все же стартуют с известного космодрома на мысе Канаверал. Как только погодные условия улучшатся, они отправятся в космос, достигнув расстояния 1360 километров от Земли, что станет самым дальним полетом людей со времен миссий "Аполлон".

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