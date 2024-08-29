Запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX временно приостановлен FAA.

Вслед за взрывом ступени ракеты "Фалкон 9" от SpaceX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило все запуски этой ракеты. Это решение затрагивает несколько будущих космических миссий, в том числе "Полярис Даун". В рамках этого проекта четыре астронавта отправятся на расстояние около 1400 километров от Земли на несколько дней, в том числе для проведения внекорабельной деятельности.

В среду надежный "Фалкон 9" от SpaceX запустил группу спутников для проекта Starlink в космос. В результате ступень ракеты упала на корабль в Атлантическом океане и взорвалась. Еще один запуск Starlink был отложен, "чтобы команда могла проанализировать данные о посадке booster с последнего запуска. Новая дата запуска будет сообщена как только она станет доступной", - объявила SpaceX.

В настоящее время FAA ожидает результатов и отчета от SpaceX, требуя утверждения любых рекомендованных исправлений, прежде чем операции "Фалкон 9" смогут возобновиться.

Американские СМИ сообщают, что временный запрет на полеты также может повлиять на миссию "Полярис Даун", которая также будет использовать "Фалкон 9". Тем не менее, возможно, что FAA вскоре даст разрешение на ракету, что сократит задержки. Бизнес-путешествие, возглавляемое миллиардером Джаредом Айзекманом и тремя другими людьми, изначально планировалось запустить, но последняя попытка в среду утром была отменена из-за плохой погоды.

После инцидента со ступенью ракеты "Фалкон 9" от SpaceX FAA рассматривает запрет на полеты для будущих запусков "Фалкон 9", что может повлиять на миссию "Полярис Даун". Как только SpaceX предоставит FAA необходимые данные и рекомендованные исправления, агентство может дать разрешение на ракету, что сократит задержку для запуска "Полярис Даун", который также использует ступень ракеты "Фалкон 9".

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