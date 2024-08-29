Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиРакетная стадия

Запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX временно приостановлен FAA.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

Запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX временно приостановлен FAA.

Вслед за взрывом ступени ракеты "Фалкон 9" от SpaceX Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно приостановило все запуски этой ракеты. Это решение затрагивает несколько будущих космических миссий, в том числе "Полярис Даун". В рамках этого проекта четыре астронавта отправятся на расстояние около 1400 километров от Земли на несколько дней, в том числе для проведения внекорабельной деятельности.

В среду надежный "Фалкон 9" от SpaceX запустил группу спутников для проекта Starlink в космос. В результате ступень ракеты упала на корабль в Атлантическом океане и взорвалась. Еще один запуск Starlink был отложен, "чтобы команда могла проанализировать данные о посадке booster с последнего запуска. Новая дата запуска будет сообщена как только она станет доступной", - объявила SpaceX.

В настоящее время FAA ожидает результатов и отчета от SpaceX, требуя утверждения любых рекомендованных исправлений, прежде чем операции "Фалкон 9" смогут возобновиться.

Американские СМИ сообщают, что временный запрет на полеты также может повлиять на миссию "Полярис Даун", которая также будет использовать "Фалкон 9". Тем не менее, возможно, что FAA вскоре даст разрешение на ракету, что сократит задержки. Бизнес-путешествие, возглавляемое миллиардером Джаредом Айзекманом и тремя другими людьми, изначально планировалось запустить, но последняя попытка в среду утром была отменена из-за плохой погоды.

После инцидента со ступенью ракеты "Фалкон 9" от SpaceX FAA рассматривает запрет на полеты для будущих запусков "Фалкон 9", что может повлиять на миссию "Полярис Даун". Как только SpaceX предоставит FAA необходимые данные и рекомендованные исправления, агентство может дать разрешение на ракету, что сократит задержку для запуска "Полярис Даун", который также использует ступень ракеты "Фалкон 9".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения
Политика

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов
Политика

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов

Исследование раскрывает потенциальную ценность образовательной инициативы стоимостью в миллиарды долларов Немецкая администрация стремится расширить образовательные возможности посредством знаменитой программы Startchancen, направленной на помощь многочисленным тысячам школ, расположенных в финансово неблагополучных районах. Как прогнозировалось в исследовании, эта инициатива может принести существенные долгосрочные экономические выгоды, согласно данным. Инвестиции в размере 20 миллиардов

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Включение исламского образования в процесс распространения знаний является необходимым.
Политика

Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях.

Политические партии "Зелёные" и "ХДС" выступают за увеличение исламского образования в учебных заведениях. Зеленые и представители Христианско-демократического союза (ХДС) предлагают усилить внимание к исламу в религиозном образовании в рамках образовательной системы Германии. Это предложение последовало после предполагаемого исламистского нападения в Солingen, которое вызвало обеспокоенность радикализацией молодых

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно