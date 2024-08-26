- Запрос на проведение внеочередного законодательного собрания в областном законодательном собрании Дюссельдорфа

После кровавого ножевого инцидента в Солingen ходят слухи о запланированном на текущей неделе особом заседании земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии. Обе оппозиционные группы, СДПГ и СВП, выдвинули просьбы о проведении этого специального собрания. СДПГ добивается проведения совместного заседания комитетов по внутренним делам и интеграции, в то время как СВП требует особого заседания комитета по внутренним делам.

Главы этих комитетов в настоящее время работают над установлением даты, с инсайдерами, намекающими на собрание в середине недели. В своем обращении СДПГ акцентирует внимание на самом нападении и на прошлом подозреваемого, который проживал в приюте для беженцев и должен был быть депортирован. СВП в своем заявлении просит министра внутренних дел Герберта Рёля (ХДС) представить последние новости об инциденте и реакцию земельного правительства.

Особое заседание земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии, запланированное на середину недели, будет посвящено обсуждению ножевого инцидента и прошлого подозреваемого, проживавшего в приюте для беженцев, что подчеркивается СДПГ в своем предложении о заседании.

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