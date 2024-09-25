Запрещено дело о несчастном случае с комбайном.

Трагический случай из сельскохозяйственной сферы: В прошлом году во время уборочной кампании на одном из полей возле Ростока произошел несчастный случай, в результате которого фермер лишился обеих ног. Он пытался устранить затор в комбайне, но поскользнулся и попал в механизм. Суд, рассматривавший дело о халатности, завершился оправданием обвиняемого, что облегчило всех участников процесса.

Обвиняемый, 26-летний коллега пострадавшего, был первоначально обвинен в причинении телесных повреждений по неосторожности. Однако во время судебного процесса в районном суде Ростока судья принял решение об оправдании.

Происшествие произошло, когда пострадавший, желая устранить затор, пытался использовать лопату, несмотря на то, что обвиняемый якобы призывал его к этому, осознавая опасность. Оба участника в своих показаниях признали, что решение войти в бункер было общим. Пострадавший, по-видимому, не осознавая опасности, согласился на задание. Обвиняемый, однако, отказался от него в последний момент из-за телефонного звонка. Он выразил сожаление по поводу трагического инцидента в суде, признав, что он тоже мог стать жертвой.

Высказывание фермера: "Я в порядке"

В неожиданном повороте событий пострадавший не стал подавать в суд на своего коллегу. Их отношения и репутация остаются крепкими, как подтвердил пострадавший в суде. Он надеется, что не будет никаких отрицательных последствий для всех участников. Смотря на жизнь позитивно, молодой человек заявил: "Я в порядке, даже морально. Я справляюсь с этим каждый день, но жизнь продолжается".

К счастью, длительная спасательная операция спасла жизнь фермера в сложных условиях. Он присутствовал на суде с помощью протезов и инвалидного кресла и продолжает работать в той же сельскохозяйственной компании, в основном в офисе. Поскольку решение уже окончательное, обе стороны отказались от права на апелляцию.

Обвиняемый выразил сожаление по поводу трагического инцидента, признав, что он тоже мог стать жертвой. Несмотря на несчастный случай, пострадавший заявил, что он в порядке, справляется с жизнью каждый день и сохраняет позитивный настрой.

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