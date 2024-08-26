- Запрещает пути ветвями, что приводит к закрытию.

Законодательные органы в настоящее время расследуют инцидент, в результате которого на железнодорожных путях в Северном Бадене появились толстые ветки, заставившие экспресс-поезд внезапно остановиться. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, заявил представитель. Ветки somehow оказались под поездом. По данным Deutsche Bahn, поезд, попавший в инцидент, был грузовым.

Официальные лица подозревают, что ветки были размещены целенаправленно, так как они были найдены в двух отдельных местах, расположенных на расстоянии 10-15 метров друг от друга. Федеральная полиция, базирующаяся в Карлсруэ, призывает всех, кто заметил что-то необычное в районе Офтерсхайм, Хайдельберг в понедельник вечером, предоставить информацию.

Пострадавшая железнодорожная линия была временно закрыта в обоих направлениях между Шветцингеном и Хockenheim. Примерно в 8:00 вечера Федеральная полиция обновила через Twitter, что линия была открыта после инцидента, произошедшего около 6:30 вечера, как сообщает представитель поезда.

Экспресс-поезда на линии, соединяющей Киль или Гамбург с Базелем и обратно, были перенаправлены через Брухзаль. S-bahn поезда завершили свои рейсы раньше в Шветцингене или Хockenheim и возобновили работу оттуда.

Инцидент с ветками на железнодорожных путях был сообщен как произошедший на линии Deutsche Bahn между Шветцингеном и Хockenheim. Несмотря на перебои, компания Deutsche Bahn удалось восстановить движение на пострадавшем участке к 8:00 вечера.

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