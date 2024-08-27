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КультураНовостиЙеллоустон продвигается дальше?

Запланирован шестой сезон

Сначала предполагалось, что Йеллоустоун завершится после пятого сезона. Однако американские источники новостей lämf fostering information о potentialbom продолжении шоу.

 and  Ann Bradley
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Возможные звёзды Келли Райлли и Коул Хаузер могут сыграть главные роли в предстоящем сериале...
Возможные звёзды Келли Райлли и Коул Хаузер могут сыграть главные роли в предстоящем сериале "Yellowstone"

Продлится ли 'Йеллоустон'? - Запланирован шестой сезон

Сегодня стало известно, что второй сегмент пятого сезона «Желтого камня» выйдет в Германии в этом ноябре. В течение некоторого времени зрители ожидали, что этот нео-вестерн завершится пятым сезоном. Однако, как сообщают издания, занимающиеся шоу-бизнесом, вроде «Variety», планируется шестой сезон. Сообщается, что ведутся переговоры о контрактах с новыми главными актерами.

Будет ли шестой сезон «Желтого камня»?

Хотя контракты еще не подписаны, ходят слухи, что шоу продолжит свою историю с Келли Рили (47) и Коулом Хаузером (49) во главе. Рили играет Бет Даттон, решительную и часто вспыльчивую дочь предыдущего главного героя, Джона Даттона III, которого играет Киану Костнер (69).

Костнер не будет участвовать в пятом сезоне «Б», поэтому многие верили, что вторая половина пятого сезона станет финалом этого успешного сериала.

Интересно, что в августе мы узнали, что легенда экрана Мишель Пфайффер (66) сыграет главную роль в предстоящем спин-оффе «Желтого камня» «Мэдисон». Третий спин-офф после «1883» и «1923» будет происходить в наше время и может потенциально продолжить историю «Желтого камня». «Желтый камень» является самым успешным драмаческим сериалом на американском телевидении в последнее время.

На основании информации, предоставленной в изданиях, занимающихся шоу-бизнесом, такими как «Variety», кажется, что есть планы на шестой сезон «Желтого камня». Несмотря на ведущиеся переговоры о контрактах с новыми главными актерами, в том числе Келли Рили и Коулом Хаузером, остается неясным, продлится ли «Желтый камень» дольше пятого сезона «Б».

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