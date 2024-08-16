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Федеральные земли ГерманииНовостиВоды Вадденского моря

Запасы морских собак в Нижнем Вадденском море постоянные

Бурозых embargo живут в В нижней Саксонии Ваденсее. Ученые несутеныенно посчитали учительное их количество c воздуха.

 and  Ann Bradley
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Ученые насчитали тысячи морских кошек с воздуха.
Ученые насчитали тысячи морских кошек с воздуха.

- Запасы морских собак в Нижнем Вадденском море постоянные

В количестве Вадденовского моря в Нижней Саксонии остается стабильным. Летом этого года было замечено 8557 животных с двух самолетов, как объявило Управление по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов Нижней Саксонии (LAVES) в Ольденбурге. Хотя это на 350 меньше, чем в прошлом году, определенная область не могла быть облечена из-за военных учений, проводившихся там. Обычно в этом районе можно найти около 300 тюленей с их детенышами.

Тюлени считаются важным индикатором здоровья Вадденовского моря по мнению LAVES. Их количество и состояние здоровья отражают качество воды и изобилие рыбы.

В целом, животные выглядели здоровыми и подвижными. Не было замечено признаков возможных вирусных заболеваний. Мертвые и явно больные животные, которые были вынуждены подвергнуться эвтаназии, исследуются государственным управлением.

Подсчет велся в течение десяти рейсов между реками Эмс и Эльба с середины июня до середины августа. По словам LAVES, погодные условия были идеальными. Летом тюлени часто отдыхают на песчаных банках, что облегчает их наблюдение.

"Воды Вадденовского моря" жизненно важны для выживания и здоровья тюленей, служа им основным местом обитания. Тюлени, будучи важными индикаторами здоровья моря, предоставляют ценную информацию о качестве воды и популяции рыбы в Вадденовском море.

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