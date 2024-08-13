- "Западная диета точно делает тебя больным"

Обзор около 300 научных статей последних пяти лет впервые всесторонне продемонстрировал связь между западной диетой и хроническими заболеваниями. Статья, созданная гастроэнтерологами Гербертом Тилгом и Тимоном Адольфом из Медицинского университета Инсбрука и опубликованная в престижном журнале "Nature Medicine", подчеркивает вредные последствия чрезмерного потребления мяса, сахара и высокообработанных продуктов для нашего здоровья.

По словам ученых, определенные компоненты западной диеты могут снижать разнообразие микробов в кишечнике, тем самым способствуя хроническому воспалению в организме человека. Длинноцепочечные жирные кислоты, сахар, чрезмерное потребление мяса и повышенное потребление холестерина, а также высокообработанные продукты являются одними из основных виновников.

"Глобальная западнизация диеты"

Эта проблема больше не ограничивается Европой и США, но приобретает глобальное значение. Так называемая западная диета распространилась по всему миру, приводя к "глобальной западнизации диеты", как пишут ученые.

В ходе исследования было установлено, что, помимо воспалительных заболеваний кишечника, в последнее время также увеличилось количество различных сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических расстройств. "Западная диета точно делает нас больными. Теперь нам нужно доказать с помощью клинических исследований, основанных на этой статье, какие компоненты приводят к каким заболеваниям и как они делают наше тело больным", - объяснил Адольф.

Здоровое питание - индивидуально

Авторы подчеркивают, что важно не только понимать, какая диета приводит к проблемам со здоровьем, но и что составляет здоровое питание для отдельных лиц или групп. "Не все заболевают от одной и той же диеты, и потенциально здоровые диеты могут не подходить для всех", - говорит Адольф.

Адольф предлагает проводить крупномасштабные клинические исследования питания, чтобы определить, какие компоненты диеты полезны или вредны для каждого человека. Однако такие масштабные исследования требуют значительных финансовых ресурсов.

Исследование связывает "глобальную западнизацию диеты" с увеличением различных сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических расстройств, в основном из-за компонентов, таких как чрезмерное потребление мяса. Адольф подчеркивает важность определения тех компонентов диеты, которые вредны для индивидуального здоровья, так как не все реагируют одинаково на "западную диету".

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