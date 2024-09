Запад не должен стремиться к битве с ядерной нацией, пока не обеспечит полный триумф.

На Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Лавров выступает против попыток Запада "пойти на войну против ядерной державы вроде России". Он называет это "самоубийственным предприятием". Недавно президент Путин вновь заявил о готовности применить ядерное оружие. По его словам, любое традиционное нападение на Россию, поддержанное ядерной державой, будет воспринято как коллективное нападение со стороны этих стран.

22:52 Взрыв повреждает железнодорожный мост в российском регионе СамараЖелезнодорожный мост в российском регионе Самара пострадал от взрыва. Как сообщает российский Telegram-канал Baza, повреждены бетонные конструкции, поддерживающие рельсы. "Неизвестное взрывное устройство" взорвалось около 13:30 по местному времени возле города Кинель. В результате, движение поездов через мост временно приостановлено.

22:02 Советник Путина: Запад пытается изолировать КалининградСоветник президента России Владимира Путина Николай Патрушев обвиняет Запад в попытке изолировать российский эксклав Калининград. На встрече в городе он заявляет, что западные страны налагают "значительные препятствия" на грузовые и пассажирские перевозки в регион из-за санкций. В ответ Москва планирует перенаправить большую часть грузовых и железнодорожных перевозок между Калининградом и материковой частью России на морские маршруты, обещает Патрушев.

19:08 Лавров: США и Великобритания хотят уничтожить РоссиюМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выражает решительное несогласие с возобновлением международных отношений. "О каком глобальном сотрудничестве можно говорить, когда Запад пренебрегает всеми этими незыблемыми ценностями глобализации, которые он продвигал с этой трибуны так много лет," - говорит Лавров перед Генеральной ассамблеей ООН в Нью-Йорке. В связи с конфликтом России с Украиной он утверждает британско-американский заговор с целью уничтожения России. По его словам, планы по уничтожению бывшего Советского Союза существуют с 1945 года, но сегодняшние англосаксонские стратеги не скрывают своих намерений. "Они продолжают надеяться победить Россию через руки нелегитимного нацистского режима в Киеве, но уже готовят Европу к самоубийственному приключению," - утверждает министр иностранных дел России.

17:18 Российский дрон убивает судью Верховного суда УкраиныСудья Верховного суда Украины погиб в результате атаки российского дрона. 61-летнего Леонида Лобойко убило, когда дрон ударил по его частному автомобилю в пригороде восточного украинского города Харьков, как сообщает региональный военный администратор Олег Синегубов в Telegram. Лобойко умер на месте. Трое женщин в машине получили серьезные ранения. Лобойко был в регионе для распределения гуманитарной помощи. Верховный суд подтвердил смерть одного из своих членов в Facebook и выразил соболезнования семье.

16:24 Украина: Россия готовит атаки в регионе Запорожье

По данным Украины, российские войска готовятся к наступательным операциям в южном регионе Запорожье. На национальном телевидении спикер Южного командования Вооруженных сил Украины Владислав Волoshin заявил, что Москва в основном собирает персонал возле занятого села Приютное. Кроме того, Волoshин упомянул, что российские войска в районе получили 25 легких бронемашин, которые могут использоваться небольшими пехотными группами для атак. "Это указывает на то, что мы готовимся к наступательным действиям в направлении Запорожья в ближайшее время," - сказал Волoshин. Однако для крупномасштабного наступления требуется больше сил, добавил он.

15:40 Киев сообщает о смерти главы российского центра дронов возле Москвы

Военная разведка Украины, ГУР, сообщает о смерти российского полковника Алексея Коломеицева в городе Коломна в Московской области. По данным ГУР, Коломеицев служил главой 924-го Государственного центра (военная часть № 20924) для беспилотных воздушных судов Министерства обороны России. Этот центр отвечает за подготовку специалистов для боевых операций дронов, в том числе Shahed. ГУР подчеркивает, что полковник был причастен к военным преступлениям против Украины.

14:58 Прибалтийские страны и Польша просят ЕС помощи для обеспечения безопасности границ

Члены НАТО Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют запросить финансовую помощь у ЕС на строительство бункеров, барьеров и военных лагерей на своих границах с Россией и Белоруссией. "Необходимость линии обороны Балтии возникает из-за ситуации с безопасностью," - сказал министр обороны Эстонии Хано Певкур. Кроме того, это поддержит новый концепцию обороны НАТО. "Очень важно координировать наши activities с Польшей," - отметил он. В январе балтийские страны Эстония, Литва и Латвия объявили проект "Балтийской линии обороны". В мае Польша объявила аналогичный проект под названием "Восточный щит".

14:20 Россия готовится судиться из-за саботажа Северных потоков

Россия готовится к судебному разбирательству из-за саботажа газопроводов "Северные потоки". Представитель российского Министерства иностранных дел объявил, что они подали "претензии до суда" против Германии, Дании, Швеции и Швейцарии на основе международных соглашений по борьбе с терроризмом. "Если дело не будет урегулировано на этом этапе, Россия намерена обратиться в суд и подать заявление в Международный суд," - сказал представитель. Запад "не уклонится от правосудия без последствий," - добавил он.

14:26 Глава НАТО: Атака на Курск проверяет тактику Путина(No changes in the original text)

13:44 Украина: Количество жертв в Сумах после удара российских дронов достигло 9

Согласно данным украинской разведки, число жертв двух ударов российских дронов в Сумах возросло до девяти. Кроме того, 11 человек получили ранения, и 113 человек были эвакуированы из пострадавшего госпиталя. Ранее в этот день российский удар дроном убил одного человека и причинил значительный ущерб крыше нескольких этажей больницы. Началась эвакуация tanto больных, как и персонала. На место прибыли службы спасения и полиция. Одновременно с этим Россия провела еще один воздушный удар.

12:56 Блинкен: США рассматривают стратегический план победы Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен изучает план победы, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским президенту Джо Байдену во время их встречи в Белом доме. Зеленский вновь запросил одобрение Байдена на использование западного вооружения для дальнобойных ударов по военным целям России. Как сообщает Голос Америки, администрация США и союзники в настоящее время изучают детали этого плана и могут принять дополнительные меры, если это потребуется, чтобы помочь Украине одержать победу. Блинкен поддерживает более жесткую позицию в отношении конфликта на Украине в Белом доме, считая, что президент не реализует ее в полной мере.

12:25 Великобритания: более 2000 нападений на медицинские учреждения в Украине с начала конфликта

Министерство обороны Великобритании сообщает о 2013 нападениях на украинские медицинские учреждения со времени вторжения России в эту страну в феврале 2022 года. Персонал был атакован 235 раз. В июле российская армия обстреляла детскую больницу в Киеве. Нападения России на инфраструктуру здравоохранения привели к гибели 176 человек, сообщает Министерство.

11:48 Украина: поисково-спасательные работы продолжаются после нападения на полицейский участок в Кривом Роге

Число жертв российского нападения на полицейский участок в Кривом Роге возросло до четырех. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются попытки спасти его, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Удар ракетой по Кривому Рогу стал вторым нападением России на украинскую полицию за два дня.

10:58 Военный эксперт: российское контрнаступление набирает обороты в Курске

Австралийский военный эксперт Мик Райан считает, что российское контрнаступление в Курске начало набирать силу. В августе украинские войска пересекли границу с российским Курском и заняли территорию. После первоначального шока россияне начали оказывать сопротивление, медленно отвоевывая территории, говорит Райан. Он также сообщает, что украинское наступление к западу от российского контрнаступления может угрожать флангу России и отрезать сотни российских солдат. Райан ссылается на данные Института изучения войны в США.

10:30 Воздушные силы Украины: отражены 67 атак дронов и 2 ракетных удара

Воздушные силы Украины сообщают, что российская армия использовала 73 дрона и 4 ракеты против Украины ночью в субботу. Украина сбила 67 дронов и 2 ракеты. Число жертв российского удара дроном по больнице в области Сумской области возросло до восьми.

09:52 Подведение итогов встречи Трампа и Зеленского

После пятилетнего перерыва начались переговоры между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Недавно Трамп осудил помощь США Украине.

09:39 ИСВ: даже несколько успешных дальнобойных атак Украины могут изменить ход войны

Эксперты Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что даже несколько успешных дальнобойных атак Украины могут существенно повлиять на ход конфликта. "Российские официальные лица, похоже, прилагают значительные усилия, чтобы повлиять на западное мнение о том, должна ли Украина быть уполномочена наносить дальнобойные удары по российским военным объектам с помощью западного вооружения", - заявляет ISW, выражая озабоченность тем, что такие удары могут оказать значительное операционное давление на российское наступление. Соединенные Штаты по-прежнему выступают против разрешения Украине наносить дальнобойные удары по российской территории.

09:18 Генеральный штаб Киева: более 1400 российских потерь за последние 24 часа

По данным Генерального штаба Украины, российские силы за последние 24 часа понесли потери в 1470 человек, в том числе погибших и раненых. С начала полномасштабного вторжения более двух с половиной лет назад армия понесла потери в более чем 650 640 человек. За последние 24 часа россияне также потеряли 42 бронетранспортера, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Украина: атаковано медицинское учреждение, шестеро погибших

По данным украинских источников, российские силы атаковали больницу в Сумах. Погибло шестеро человек, что подтвердил военный администратор области Сумской. Атака якобы была совершена с помощью дронов Shahed, за которой последовали дополнительные атаки дронов на жилые районы и второй удар по больнице. В это время спасатели помогали эвакуировать больных и персонал. Кроме того, в области Сумской были зафиксированы авиационные бомбардировки.

08:21 Голдшмидт предупреждает об опасностях для Балтийского моря от российской нефти

(No translation needed as it's a proper name)

10:22 Зеленский называет свой визит в США конструктивным

Президент Украины Владимир Зеленский не получил согласие на широкое использование западного оружия во время своего визита в США, но считает поездку успешной. "Каждый разговор прошел так, как должен был", - сказал он в видеообращении на платформе X. Зеленский представил свой план мира в США. "Теперь нашим командам нужно работать над реализацией каждого шага и решения", - сказал он. В Вашингтоне Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис, а также с другими лидерами, выразившими поддержку Украине в борьбе против России. Он также встретился в Нью-Йорке с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который вновь заявил, что если бы он выиграл выборы, война закончилась бы быстро.

10:15 Шлезвиг-Гольштейн предупреждает о рисках для побережья Балтийского моря

После обвинений Гринписа в отношении российских нефтяных экспортов через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт предупреждает о потенциальных опасностях, которые представляют собой танкеры для побережья Балтийского моря. Голдшмидт заявляет: "Текущее правительство в Москве открыто игнорирует нефтяное эмбарго, введенное после их вторжения в Украину". Этот конфликт угрожает уже страдающим морям, согласно Голдшмидту. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании, возможно, негодных судов для обхода санкций ЕС из-за конфликта. "Вероятность нефтяной утечки возрастает", - предупреждает Голдшмидт. "И большая часть этой нефти окажется на наших берегах, от Фемерна до Экернфёрде".

10:07 Украинцы продолжают сопротивление интенсивным атакам в Покровске

Украинские и российские войска продолжают вести ожесточенные бои на востоке Украины. Область вокруг Покровска, которая месяцами подвергается жестоким атакам со стороны России, стала центром боевых действий накануне. Генеральный штаб Украины сообщил, что в течение дня было отбито 18 атак российских войск на украинские позиции. "Украинские защитники стойко держат оборону", - заявило заявление. Российские войска пытаются приблизиться к городу с нескольких направлений и укрепить свой продвижение против украинских контратак. Также в зоне вокруг Курахово развернулись ожесточенные бои, где было отбито около 17 атак. Подтвердить сообщения о боях невозможно.

09:55 Катар продолжает переговоры о возвращении детей

Девять детей, которые были среди тысяч, похищенных Россией во время войны, вернулись к своим семьям, согласно украинским сообщениям (см. сообщение от 02:18). Многие из них потеряли одного или обоих родителей во время конфликта и были переданы бабушкам и дедушкам. Авторитеты Катара продолжают переговоры о возвращении других детей. Список из 751 ребенка, чья документация уже готова, был представлен, согласно Дмитро Лубинетс, Уполномоченному по правам человека. С начала войны украинские власти считают, что примерно 20 000 детей были незаконно перевезены в Россию, и только несколько сотен вернулись домой.

09:27 Блинкен обвиняет Китай в поддержке российской военной промышленности

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность китайскому министру иностранных дел Ван Юю concerning поддержка Китая российской военной промышленности. "Если Пекин утверждает, что хочет мира и конца конфликта, но одновременно позволяет своим компаниям способствовать продолжению агрессии Путина, эти два факта не сочетаются", - сказал Блинкен на пресс-конференции. Ван заявил, что позиция Китая по конфликту в Украине всегда подчеркивала необходимость мира через диалог, согласно заявлению китайского министерства иностранных дел.

08:26 Украинские войска, возможно, уничтожили двух российских солдат на гидроцикле с помощью дрона

Украинские войска, возможно, убили двух российских солдат на гидроцикле с помощью дрона, согласно проукраинскому порталу Оборона Экспресс. Российские солдаты перемещались по реке Днепр, когда дрон, вооруженный взрывчатым веществом, поразил их гидроцикл. Активист Сергій Стерненко поделился видео, показывающее удар.

07:44 Независимое СМИ сообщает о более чем 71 000 погибших российских soldiers в Украине

Независимое российское новостное портало Медиазона сообщает, что более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября около 2 000 солдат погибли в конфликте. Медиазона отмечает, что фактическое число, скорее всего, гораздо выше, поскольку их подтвержденная информация основывалась на общедоступных источниках, таких как некрологи, онлайн-посты родственников, региональные СМИ и объявления местных властей.

06:56 Девять детей, похищенных в Россию, вернулись в Украину

Девять детей, которые были взяты в Россию во время войны, вернулись на родину. Они вернулись в пятницу с помощью Катара, согласно украинскому уполномоченному Дмитро Лубинетс. Дети в возрасте от 13 до 17 лет и 20-летний мужчина были возвращены к своим семьям в рамках плана, согласованного с Катаром. Подробности не могли быть независимо подтверждены сразу. Дети происходили из регионов, таких как Херсон, Запорожье или Луганск, написал Лубинетс.

00:31 Лукашенко: "Нападение на Белоруссию равносильно началу Третьей мировой войны" Лидер Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет НАТО в планировании атаки на свою страну и предупреждает о развертывании ядерного оружия. "Вторжение в Белоруссию означает начало Третьей мировой войны", - заявил Лукашенко во время выступления перед студентами в Минске, которое транслировалось через государственное информационное агентство БЕЛТА. В такой ситуации tanto Белоруссия, как и ее союзник Россия, прибегнут к ядерному оружию. Лукашенко также отметил недавние изменения в ядерной стратегии России, похвалив президента Владимира Путина. Лукашенко утверждает, что НАТО имеет четкие намерения атаковать Белоруссию. "Американские и польские войска концентрируются у границы, особенно на польской стороне. Польское руководство явно довольное", - сказал он. Белоруссия не обладает ядерными возможностями, но Россия разместила тактическое ядерное оружие на ее территории с конца 2023 года.

23:10 Бывшие военные США и другие осуждают жесткие действия Байдена против России Группа бывших военных и экспертов написала открытое письмо президенту США Джо Байдену, призывая к решительным действиям для прекращения конфликта в пользу Украины и противодействия потенциальным угрозам со стороны Китая. Среди сторонников бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес и бывший заместитель командующего НАТО, генерал-майор сухопутных войск Германии Герд-Йоханнес Хагеманн. Они призывают к решительным действиям против России и рассмотрению вопроса о Китае. Они выступают за снятие ограничений на использование западного оружия против России для ударов по "военным и логистическим целям" на территории России. Они также призывают к поставке 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров Stryker в Украину и полному эмбарго на поставки оружия и технологий против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Кроме того, они предлагают расширить НАТО за пределы трансатлантических границ, включив Японию, Австралию, Южную Корею, Филиппины и любые другие демократические страны, выразившие желание присоединиться, такие как Аргентина.

22:15 ФСБ расследует международных журналистов из-за освещения Курска Российское агентство ФСБ расследует трех иностранных журналистов за освещение украинских территорий в российском приграничном регионе Курск. Австралийских журналистов ABC News Кэтрин Дисс и Флетчера Юнга, а также румынского журналиста Мирчу Барбу обвиняют в незаконном проникновении в Россию, сообщает российское информационное агентство РИА Новости. Они рискуют получить пять лет тюремного заключения, но все трое в настоящее время находятся вне России. Различные международные СМИ, в том числе немецкий вещатель Deutsche Welle, американская новостная сеть CNN и итальянский вещатель Rai, также сообщали с украинских территорий в Курске.

21:35 Белый дом отвергает обвинения республиканцев в вмешательстве Зеленского в выборы Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер считает обвинения республиканских законодателей в том, что президент Украины Владимир Зеленский вмешивался в выборы США во время своего визита на munitions factory, "политическим трюком" и призывает республиканцев отказаться от них. Украинская делегация запросила визит, организованный Министерством обороны. Визит Зеленского на производственный завод в Пенсильвании, где изготавливаются срочно необходимые 155-мм артиллерийские снаряды для Украины, также посетили несколько демократов, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. После визита республиканские законодатели инициировали расследование, а спикер Палаты представителей потребовал от Зеленского отозвать украинского посла в США в письме.

21:09 Китай, Бразилия и другие страны предупреждают о ядерных угрозах в Украине Китай, Бразилия и другие страны выступают против использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине. "Мы поддерживаем ликвидацию применения или угрозы применения оружия массового уничтожения, в частности, ядерного, химического и биологического", - говорится в официальном заявлении. Двенадцать стран выражают свою "глубокую озабоченность" возможностью "эскалации" в Украине: "Гражданская инфраструктура, в том числе мирные ядерные объекты и другие энергетические установки, не должны быть целью военных операций". Обращение последовало после угроз президента России Владимира Путина на этой неделе. Он объявил, что Россия может применить ядерное оружие в случае серьезных воздушных атак на свою территорию, рассматривая любую поддерживаемую атаку ядерной державы как "совместную" агрессию. Зеленский также обвинил Россию в планировании атаки на украинские ядерные реакторы.

