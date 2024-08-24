- Замки в конце летних каникул в Гессенском сценарии движения

ADAC ожидает сильных заторов в последний уик-энд летних каникул в Гессене

По словам представителя ADAC, большинство водителей обычно отправляются в обратный путь в последний уик-энд летних каникул в Гессене. Этот период является самым рискованным в плане заторов на автомагистралях 3, 5 и 7, особенно с юга.

Особенно сильные заторы ожидаются на А3 возле Идштейна (район Рейнгау-Таунус) и на развязках возле Кирххайма и Хатенбаха (район Херсфельд-Ротенбург). Работы на дороге и извилистые участки усугубляют проблему заторов в этих районах, отметил представитель ADAC.

Сильные заторы в разгар летних каникул

Согласно представителю ADAC, водители уже проехали самый загруженный период летних каникул: "Пик приходится как раз на середину каникул". Это было особенно очевидно в последний уик-энд июля, когда все федеральные земли были на каникулах одновременно.

Лицам, не обязанным ехать домой в выходные, рекомендуется отложить поездку, если это возможно. Если отложить нельзя, представитель ADAC советует: "Отправляйтесь очень рано утром или ждите вечера". В воскресенье после обеда на дорогах обычно меньше всего народа.

Несмотря на пик заторов в разгар летних каникул, предстоящие выходные в сфере транспорта и связи все еще представляют собой вызов. При напряженной инфраструктуре транспорта и связи водителям рекомендуется рассмотреть альтернативные способы передвижения или спланировать свой путь во время этих напряженных периодов.

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