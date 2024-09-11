- Заметно выше количество случаев кражи автомобилей в Бранденбурге

В прошлом году в Бранденбурге было украдено около тысячи трехсот застрахованных автомобилей. Это привело к росту краж на 20% по сравнению с предыдущим годом, согласно оценке Ассоциации немецкого страхования (GDV). "Бранденбург по-прежнему является регионом с самым высоким риском краж автомобилей для владельцев", - заявило ассоциация.

На каждые 10 000 застрахованных автомобилей в Бранденбурге приходилось 11 краж. В масштабах страны этот показатель составляет всего 4. Лишь в Берлине (42) и Гамбурге (13) показатели превышают бранденбургские.

Финансовый ущерб вырос почти на 30% и составил 30,7 миллиона евро за год. В среднем страховщики выплачивали около 23 200 евро за каждый случай кражи автомобиля.

Несмотря на высокий уровень краж автомобилей в Бранденбурге, производство автомобилей в регионе относительно низкое из-за его ориентации на сельское хозяйство и промышленность. Высокий спрос на новые автомобили в Берлине и Гамбурге, а также более низкий уровень краж повлияли на решения автопроизводителей.

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