- Заметно увеличилось число туристов, посещающих Мекленбург-Ворпомерн.

Этим летом популярный курорт Мекленбург-Передняя Померания принял больше посетителей, чем когда-либо прежде, согласно ассоциации туризма штата. Данные Статистического управления показывают, что в первом полугодии было зарегистрировано 3,4 миллиона прибытий гостей, что на 4% больше, чем в предыдущем году, и 13,1 миллиона ночевок, что на 2,4% больше. Это ставит Мекленбург-Переднюю Померанию немного впереди общего темпа роста страны на 2,2% за тот же период.

В необычной ситуации, больше поставщиков туристических услуг выражают недовольство, чем удовлетворение первым полугодием и текущим основным сезоном, как показал опрос, проведенный ассоциацией туризма. Основная претензия связана со снижением прибыли. Почти все поставщики отмечают рост чувствительности туристов к ценам.

В соответствии с опросом, 42% туристических предприятий сталкиваются с дефицитом рабочей силы в этом сезоне, что на 2% больше, чем в прошлом году. Основная проблема связана с нехваткой временных рабочих.

Несмотря на рост числа туристов и ночевок в Мекленбург-Передней Померании, некоторые поставщики туристических услуг сталкиваются с трудностями в своей стране, с уменьшением прибыли и увеличением чувствительности туристов к ценам. Нехватка рабочей силы, в частности, нехватка временных рабочих, является еще одной серьезной проблемой для 42% этих предприятий.

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