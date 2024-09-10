Заметив эти шесть пунктов во время дебатов Камалы Харрис против Дональда Трампа:

Президент, который был до него, вот-вот войдет в незнакомые воды. Он обошел республиканские праймериз, но теперь столкнется со своим вторым демократическим оппонентом на последовательных мероприятиях – в отличие от президента Джо Байдена, чья кампания рухнула в Атланте в июне. Однако Харрис представляет собой значительно отличный вызов.

Харрис вела успешную кампанию до сих пор. Она получила номинацию после ухода Байдена в июле и увидела всплеск популярности и финансирования в последующие недели. В августе она собрала впечатляющие 361 миллион долларов, почти в три раза превысив результат Трампа. Несмотря на близкую гонку, все больше голосов требуют понимания позиций и политики Харрис, что создает возможности и вызовы для обеих сторон.

В отличие от Харрис, вокруг Трампа меньше неоднозначности. Это будет его седьмой общий президентский дебаты. На предвыборной кампании он смешивал противоречивые обещания и позиции, продвигал «Проект 2025», а затем от него отказался и пытался связать Харрис с рекордом Байдена, в частности, по вопросам безопасности границы, часто прибегая к личным нападкам на основе пола и расы.

Основной вопрос, который стоит перед их встречей в Филадельфии, одном из самых значительных национальных дебатов за decades, заключается в том, сможет ли каждый кандидат эффективно донести убедительное сообщение до колеблющихся избирателей, сохраняя при этом доверие своей базы.

Вот шесть аспектов, на которые стоит обратить внимание во время дебатов:

Сможет ли Харрис донести до избирателей искомое политические сообщения?

Харрис была вице-президентом почти четыре года и сенатором примерно столько же времени, представляя Калифорнию. Несмотря на свой обширный политический опыт, 28% потенциальных избирателей в недавнем опросе заявили, что им нужна дополнительная информация о ней.

Для Трампа этот показатель составил 9%.

Дебаты служат платформой для Харрис, чтобы прояснить свои взгляды по разным вопросам. До сих пор она в основном сосредоточилась на двух темах: стоимости жизни и репродуктивных правах. Ее позиция по последней теме пользуется широкой популярностью, и она эффективно ее коммуницирует, совпадая с более широким сообщением о личных свободах.

Экономика представляет собой более сложный вызов. Ее кампания пыталась оставаться верной сообщению Байдена, в то же время привнося в него свежий, популистский апелляция, которая возбуждает демократов и убеждает нерешительных избирателей.

Хотя Харрис, скорее всего, не отклонится от своей стратегии, ей, возможно, придется представить более четкую картину своих приоритетов. Кроме того, ей нужно будет прояснить недавние политические изменения, такие как ее переворот на запрете пластиковых трубочек и отстранение от «Медикейр для всех».

Какая версия Трампа появится на сцене в Филадельфии?

Трамп исполнилось 78 лет всего за несколько дней до его дебатов в Джорджии с Байденом. Он казался слабым, и его выступление стало предметом пост-дебатного анализа. Трамп также кажется ослабленным по сравнению со своими предыдущими кампаниями.

Его недавнее выступление на экономическом форуме было беспорядочным и неясным, озадачивая зрителей. Эта нечеткость кажется все более частой и трудноразрешимой.

Тем не менее, способность Трампа сохранять ясность при разговоре – это отдельный вопрос. Его склонность к использованию расистского языка и совершению необдуманных заявлений может стать помехой.

Сможет ли Харрис отличиться от Байдена?

Недавние политические сдвиги и политическая эволюция Харрис подняли вопросы о ее последовательности и мотивах. Некоторые видят в этих изменениях естественное развитие в политическом пути Харрис, в то время как другие считают их предательством своих принципов ради личной выгоды.

Харрис придется балансировать между адресацией этих вопросов и дифференцированием себя от Байдена. Если она сможет сделать это эффективно, она потенциально может привлечь разочарованных демократов или нерешительных избирателей.

Сможет ли Трамп эффективно адресовать свои слабости и противодействовать сильным сторонам Харрис?

Сильные политические и коммуникативные стороны Харрис могут представлять значительный вызов для Трампа. Ему придется преодолевать эти вызовы, сохраняя при этом свою традиционную избирательную кампанию.

Трамп успешно связывался со своей базой, атакуя своих оппонентов и фокусируясь на разделительных вопросах. Однако его подход может не быть столь эффективным против Харрис, у которой есть сильная политическая запись и которая эффективно коммуницирует свое сообщение.

Как модераторы дебатов справятся с спорами и перерываниями кандидатов?

Модераторы дебатов часто сталкиваются с трудностями в поддержании контроля, особенно когда кандидаты участвуют в жарких обменами или перебивают друг друга. Эта задача усложняется, когда один кандидат, такой как Трамп, процветает на беспорядках и хаосе.

Модераторам придется гарантировать справедливый и упорядоченный дебаты, одновременно позволяя кандидатам представить свои взгляды. Это равновесие является критическим для предотвращения дебатов от деградации в яростную беспорядочную борьбу.

Как кандидаты отреагируют на личные нападки и критику друг друга?

Трамп известен своими личными нападками и наслаждается нападением на слабости или предполагаемые недостатки своих оппонентов. Харрис придется подготовиться к таким потенциальным нападкам и найти эффективные способы противодействовать им, не опускаясь до уровня Трампа.

Трамп, в свою очередь, должен быть осторожен со своими словами и избегать использования расистского языка или совершения необдуманных заявлений, так как эти тактики могут оттолкнуть нерешительных избирателей или еще больше испортить его репутацию.

В заключение, оба кандидата имеют свои сильные и слабые стороны, которые они должны использовать во время дебатов. Хотя Харрис придется прояснить свои политические позиции и адресовать вопросы о своей последовательности, Трамп должен сохранять ясность и избегать оскорбительных замечаний. Эффективное модерация дебатов, тактичные ответы на нападки и поддержание контроля являются критическими для успешного дебатов.

Хотя адресация таких чувств может разозлить его сторонников с идеологией «Сделаем Америку снова великой» (MAGA), это не находит положительного отклика в пригородах – где живет большинство нерешительных избирателей – и служит для усиления демократов и морально, и финансово.

В своих интервью Харрис намеренно хранила молчание по историческим аспектам своей кампании, считая их самоочевидными. Недавно, во время интервью CNN с Дана Баш, она предпочла переключить внимание с странных обвинений Трампа, сказав: «Те же старые, избитые тактики. Следующий вопрос, пожалуйста».

Есть веские доводы тому, что Трамп проиграл выборы 2020 года против Байдена уже на их первой дебате.

Трамп продемонстрировал агрессию, непостоянство и, как позже выяснилось, боролся с COVID-19, представив нелестный образ себя во время дебатов. Результаты дебатов были близкими, но трудно отрицать – почти все это делают, кроме нескольких – что Трамп навредил своим шансам в ту ночь.

Поэтому Трамп, а также команда Байдена согласились выключать микрофоны кандидатов во время их выступлений на дебатах перед июнем, чтобы дать возможность Трампу самому себе навредить. Как и предсказывалось, Трамп часто прерывал себя и часто заканчивал время, подчеркивая важность самоконтроля.

Харрис во время своей кампании на демократических президентских праймериз 2019 года иногда заикалась на оживленных сценах. Однако она в целом считается более сильным дебатером, чем пик Байдена. Попытка ее команды включить микрофоны перед дебатами, в конечном итоге отозванная до установления даты, показала их готовность дать Трампу достаточно возможностей для провала.

Взаимодействия между Харрис и Трампом в ночь дебатов будут более строго регламентированы, с зрителем, внимательно следящим за эффективностью этих ограничений.

Помните, это Байден!

К концу дебатов в ночь на вторник более актуальным вопросом может быть: Может быть, мы забыли о Джо Байдене?

Более чем через два месяца после ухода президента и ровно за два месяца до выборов главный аргумент Трампа заключается в требовании, чтобы Харрис продолжала политику Байдена, не предлагая значительных изменений.

Когда Харрис придерживается существующих политик Байдена, Трамп критикует их и дискредитирует Харрис как неудачника. Ответ на обвинения Трампа в иммиграции и на границе США с Мексикой даст представление о стратегиях Харрис. С другой стороны, когда Харрис пытается дистанцироваться от Байдена, признавая его многочисленные недостатки, Трамп спрашивает, почему она ничего не делала в течение последних четырех лет.

Для Трампа это простой подход, а Харрис должна справиться со своей сложной и, если она будет успешной, изощренной задачей.

Не подлежит сомнению, что Байден будет присутствовать на дебатах, пусть и не лично. Оба кандидата будут использовать или пытаться скрыть рекорд Байдена для своих целей, поддерживая хрупкий баланс, который может сорваться, если кто-то из них уйдет слишком далеко от политического центра.

Перекрестный допрос Трампа: его позиция по абортам и планы

Трамп неоднократно гордился своей ролью в назначении трех из шести судей Верховного суда, которые приняли решение ослабить Роу против Уэйда, лишив федеральных законов защиты абортов в 2022 году.

С тех пор большинство республиканских штатов приняли либо полные запреты, либо ограничительные законы об абортах, вызвав значительную критику. Ответ общественности на эти нормы, а также данные опросов подчеркивают широкую непопулярность решения и его далеко идущие последствия.

Политическая карьера Трампа закончилась до решения Верховного суда; однако рейтинги его партии существенно пострадали.

Позиция Трампа по этому вопросу остается неясной, и его основная позиция заключается в передаче политики абортов различным штатам. В недавнем заявлении он выразил свое несогласие с предложением Флориды, направленным на отмену шестинедельного запрета на аборты в штате, что также противоречит его прошлым заявлениям.

Харрис постарается выявить нерешительность Трампа и потребовать более четкой позиции по этому вопросу.

Как Харрис относится к текущим конфликтам в Газе и на Украине?

Конфликт на Украине длится более двух с половиной лет, отмеченный жестокой насилием, напоминающим восточный фронт Второй мировой войны. В октябре 2023 года ХАМАС прорвался в Израиль, запустив 11-месячное подавляющее наступление израильской армии на палестинцев в секторе Газа.

Решение обоих конфликтов кажется далекой перспективой, с растущим количеством жертв и ухудшающимися гуманитарными условиями в Газе.

По мнению Трампа, Путин – с которым он утверждает, что разделяет уникальную дружбу – никогда не invade Ukraine, если бы он все еще был у власти, и Израиль имел бы большую свободу в Газе.

Харрис, которая выступает за постоянную поддержку Запада для Украины, пока была менее громкой в отношении своей стратегии на Ближнем Востоке.

На своей конвенции и в разделе "вопросы" своей обновленной платформы кампании Харрис позиционирует себя как защитника безопасности Израиля, при этом выступая за соседние палестинское государство и гарантируя безопасность обеих сторон. Критики утверждают, что она занимает двустороннюю позицию, потенциально разделяя свою базу поддержки.

Теперь, впервые, она представит эту перспективу под пристальным вниманием Трампа.

Несмотря на фокус Харрис на уровне жизни и правах на аборты, ее позиция по экономическим политикам представляет более серьезный вызов. Ей нужно четче определить свои приоритеты и представить более ясную картину своих политик, особенно в отношении экономики, чтобы убедить избирателей. Подход Трампа к дебатам, характеризующийся нападками на оппонентов и спорными вопросами, может не быть столь эффективным против Харрис. С учетом ее сильного политически рекорда и эффективных коммуникативных навыков, ему, возможно, придется найти новые стратегии, чтобы соединиться с избирателями во время их дебатов в Филадельфии.

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