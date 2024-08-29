- Заместитель Орбана и замена вратаря: Роуз оставляет вопросы без ответа

Главный тренер RB Leipzig Марко Розе вот-вот определится с заменой для приостановленного лидера Вилли Орбана в предстоящем матче против Байера. У него есть варианты в лице Лукаса Клостermann и Мохамеда Симакана. Один из них займет место Орбана, как заявил Розе. "Либо Клостermann, либо Симакан могут заменить Орбана. Посмотрим. Симакан может сыграть и на правом фланге, у нас есть несколько вариантов и возможностей, даже шанс выпустить обоих на поле", - сказал Розе перед матчем Бундеслиги в субботу (6:30 вечера/Sky) в Байере.

Он не смог сделать значительных выводов из победы RB Leipzig со счетом 1:0 над командой второй лиги Йена в Кубке DFB, отметив лишь, что "Йена показала отличную игру как региональная команда. В плане нашей игры, однако, это не дает много информации, так как на поле выйдут шесть или семь разных игроков в выходные", - заметил Розе.

Тренер ожидает столь же сильного Байера, как и в прошлом сезоне: "Команда укрепилась, набралась опыта, добавила качества. Отличный состав с великолепным тренером и четкой концепцией. Они сложные в обороне и играть против них непросто. Байер снова будет серьезным конкурентом".

Возможное место в стартовом составе для Антонио Нуссы

Новичок Антонио Нусса может получить место в стартовом составе, забив сразу после выхода на поле tanto в своем дебюте в Кубке DFB, как и в матче открытия Бундеслиги. "Антонио доказал, почему мы подписали его дважды. С каждым успехом его уверенность растет, и шансы выйти в стартовом составе увеличиваются", - сказал Розе.

Вратарская ротация, если "будет уместно"

Вратарь Петер Гулачи, имеющий большие нагрузки в лиге, Лиге чемпионов и национальной команде, высказался в пользу ротации вратарей с Маартеном Вандевордтом. Розе также поддерживает эту идею. "Хорошо, когда игрок понимает, что его коллега обладает равными талантами и амбициями сыграть", - похвалил Розе Гулачи. "Я не думаю, что Пит имел в виду, что мы должны ротировать каждую неделю. Но он осознает, что Маартен - отличный вратарь, который хочет себя проявить", - добавил Розе, отметив, что он будет тесно сотрудничать с тренером вратарей Фредериком Гёссингом "чтобы определить, что было бы разумно".

В немецкой Бундеслиге предстоящий соперник RB Leipzig, Байер, должен стать серьезным испытанием из-за укрепившегося состава и улучшенной игры по сравнению с прошлым сезоном. С Accounts Nusa, показывающим обнадеживающую форму, он может закрепиться в стартовом составе в предстоящем матче Бундеслиги для RB Leipzig.

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