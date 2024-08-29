Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНемецкая Бундеслига

Заместитель Орбана и замена вратаря: Роуз оставляет вопросы без ответа

Тренер Роуз считает, что Байер еще более способен и опытнее. Перед важной встречей он отказывается раскрывать своего заместителя для лидера обороны, ноarikado возможное место в стартовом составе для Нусы.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
В предстоящем ожидаемом матче Бундеслиги Марко Розе и Хаби Алонсо сойдутся нос к носу, каждый...
В предстоящем ожидаемом матче Бундеслиги Марко Розе и Хаби Алонсо сойдутся нос к носу, каждый возглавляя свои команды.

- Заместитель Орбана и замена вратаря: Роуз оставляет вопросы без ответа

Главный тренер RB Leipzig Марко Розе вот-вот определится с заменой для приостановленного лидера Вилли Орбана в предстоящем матче против Байера. У него есть варианты в лице Лукаса Клостermann и Мохамеда Симакана. Один из них займет место Орбана, как заявил Розе. "Либо Клостermann, либо Симакан могут заменить Орбана. Посмотрим. Симакан может сыграть и на правом фланге, у нас есть несколько вариантов и возможностей, даже шанс выпустить обоих на поле", - сказал Розе перед матчем Бундеслиги в субботу (6:30 вечера/Sky) в Байере.

Он не смог сделать значительных выводов из победы RB Leipzig со счетом 1:0 над командой второй лиги Йена в Кубке DFB, отметив лишь, что "Йена показала отличную игру как региональная команда. В плане нашей игры, однако, это не дает много информации, так как на поле выйдут шесть или семь разных игроков в выходные", - заметил Розе.

Тренер ожидает столь же сильного Байера, как и в прошлом сезоне: "Команда укрепилась, набралась опыта, добавила качества. Отличный состав с великолепным тренером и четкой концепцией. Они сложные в обороне и играть против них непросто. Байер снова будет серьезным конкурентом".

Возможное место в стартовом составе для Антонио Нуссы

Новичок Антонио Нусса может получить место в стартовом составе, забив сразу после выхода на поле tanto в своем дебюте в Кубке DFB, как и в матче открытия Бундеслиги. "Антонио доказал, почему мы подписали его дважды. С каждым успехом его уверенность растет, и шансы выйти в стартовом составе увеличиваются", - сказал Розе.

Вратарская ротация, если "будет уместно"

Вратарь Петер Гулачи, имеющий большие нагрузки в лиге, Лиге чемпионов и национальной команде, высказался в пользу ротации вратарей с Маартеном Вандевордтом. Розе также поддерживает эту идею. "Хорошо, когда игрок понимает, что его коллега обладает равными талантами и амбициями сыграть", - похвалил Розе Гулачи. "Я не думаю, что Пит имел в виду, что мы должны ротировать каждую неделю. Но он осознает, что Маартен - отличный вратарь, который хочет себя проявить", - добавил Розе, отметив, что он будет тесно сотрудничать с тренером вратарей Фредериком Гёссингом "чтобы определить, что было бы разумно".

В немецкой Бундеслиге предстоящий соперник RB Leipzig, Байер, должен стать серьезным испытанием из-за укрепившегося состава и улучшенной игры по сравнению с прошлым сезоном. С Accounts Nusa, показывающим обнадеживающую форму, он может закрепиться в стартовом составе в предстоящем матче Бундеслиги для RB Leipzig.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Препятствие для достижения 5% сохраняется в Тюрингии
Федеральные земли Германии

Судебная власть поддерживает: минимальный порог 5% остается неизменным

Пропадают трудности, когда партии пытаются закрепить за собой места в Ландтаге в Тюрингии, и эти барьеры не преодолены перед грядущими выборами.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно