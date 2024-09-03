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Заместитель министра соцсетей от SPD выступает за запрет ток-шоу - Эскен оправдывает свою позицию

СПД в Бранденбурге хочет триумфа на выборах, но в настоящее время отстает от АФД в опросах. Заместитель председателя Ланге выдвигает неожиданное предложение, что вызывает реакцию руководства СДПГ.

 and  Vladimir Milov
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- Заместитель министра соцсетей от SPD выступает за запрет ток-шоу - Эскен оправдывает свою позицию

Сопредседатель SPD Saskia Esken резко отреагировала на призыв заместителя председателя SPD в Бранденбурге Каtrin Lange бойкотировать телешоу. Во время появления на "Beisenherz" в ntv она заявила: "Так не ведут себя в SPD". Она объявила о планах поговорить с Ланге. "Возможно, мы давно не разговаривали друг с другом. Нам нужно это исправить".

После выборов в Саксонии и Тюрингии Ланге (52), министр финансов Бранденбурга и заместитель председателя SPD в земле, сказала газете "Bild": "Было бы большим улучшением, если бы определенные люди избегали телешоу. Это просто невыносимо". Она не называла имен, но "Bild" упомянула Эскен среди других. Новый ландтаг Бранденбурга будет избран примерно через три недели.

Ланге оправдывает идею бойкота телешоу

В ответ на критику Эскен обвинили в реакции на ножевой attack в Солingen с тремя жертвами. На шоу ARD "Caren Miosga" она сказала после attack: "От этого attack не многому можно узнать, так как attacker, похоже, не был известен полиции и не находился под наблюдением". Позже она скорректировала свою оценку.

Ланге пояснила на Facebook: "Я не называла никого конкретно, но мое намерение было ясно. Да, уже достаточно. Впечатление разрушительное - и не только на востоке".

Заместитель SPD: Угасающее терпение к политике

Ланге сослалась на растущую критику федерального коалиционного правительства. "Результаты в Саксонии и Тюрингии указывают на то, что терпение людей к нынешней политике иссякает по всей стране", - сообщила она "Bild".

"Нам нужны коллективные усилия по миграции, подобные компромиссу по беженцам в 90-х годах", - добавила Ланге. "Принятие предыдущей миграционной политики, продвигаемой Ангелой Меркель, практически исчезло среди значительных частей населения, не только на востоке Германии".

Министр-президент Бранденбурга и кандидат SPD на пост главы Диетмар Вайдке выступал за такую реформу убежища на прошлой неделе. Вайдке связал свое политическое будущее в земной политике с победой 22 сентября. Ланге, как сообщается, является одним из нескольких политиков SPD, которых считают возможными преемниками.

SPD, возглавляемый сопредседателем Saskia Esken, призвал к лучшему общению внутри партии после предложения заместителя председателя SPD в Бранденбурге Каtrin Lange бойкотировать телешоу. Несмотря на оправдание Ланге своей идеи бойкота телешоу, заявив, что впечатление разрушительное, особенно на востоке, SPD стремится исправить любые недопонимания между своими членами.

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