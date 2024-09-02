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Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

 and  Hanna Hofmann
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- Замеченный врач принимает меры по устранению тигровых комаров.

Близительно 2000 комаров были исследованы отделом здравоохранения района Митте в этом году, и среди них не было найдено ни одного азиатского тигрового комара. Вместо этого они обнаружили других полосатых комаров, которые люди могут не сразу узнать, согласно словам Лукаса Муражджа, медицинского работника отдела здравоохранения района Митте. Этот отдел следит за потенциальными популяциями азиатского тигрового комара в Берлине с июля 19 года.

Азиатский тигровый комар, идентифицированный как Aedes albopictus, происходит из тропических регионов и может переносить различные заболевания, такие как денге, чикунгунья и вирус Зика. К счастью, таких случаев в Германии еще не было. Однако есть некоторые установленные популяции, даже в Берлине, с сообщениями о случаях в Трептов-Кёпенике уже несколько лет, начиная с 2021 года. Это привело к пилотному проекту по борьбе с этим инвазивным видом в 2023 году.

Только самки этого вида кусают.

Мураджжа не хочет говорить о проекте Трептов-Кёпеника. В других районах азиатские тигровые комары были замечены в небольших количествах в этом году: одна самка на кладбище Шарлоттенбурга и один самец в огороде в Нойкёльне. Их происхождение остается загадкой. Самки кусают из-за своей потребности в белке во время откладывания яиц. В прошлом году азиатские тигровые комары были замечены впервые в конце лета. "Еще рано делать выводы", - говорит Мураджжа, поскольку сезон обычно продолжается до около октября.

Район Митте использует два типа ловушек, всего несколько десятков. Первый тип, называемый GAT (ловушка для взрослых Aedes), состоит из горшка с водой и растительными частями. Эти комары привлекаются к гнилостному запаху растительного отвара, но не могут дотянуться до него из-за сети и прилипают к липкой ленте, пытаясь найти выход. Во второй ловушке, BG Pro, комаров привлекают углекислый газ и втягивают в устройство с помощью мягкого воздушного потока с помощью вентилятора и батареи.

"Мы не можем предотвратить их распространение".

Мураджжа готовится к худшему сценарию. "Я не верю, что мы можем предотвратить распространение азиатского тигрового комара", - говорит он. Несмотря на неприятный укус, они становятся опасными только в том случае, если кусают зараженных людей. "Мы сосредоточены на профилактике", - говорит Мураджжа. Это включает в себя информирование общественности.

Рекомендация Мураджжа: избегать скоплений воды, опорожнять стоячую воду каждую неделю. "Даже бутылочная пробка достаточно". Также носите светлую, свободную и длинную одежду и используйте средства от комаров. Химический контроль должен быть последним средством после попытки этих методов.

Европейский союз не сообщал о случаях заболеваний, переносимых азиатским тигровым комаром, из-за отсутствия этого вида на своей территории, как подтвердили отделы здравоохранения. Несмотря на усилия отдела здравоохранения района Митте по мониторингу потенциальных популяций азиатского тигрового комара в Берлине, присутствие этого инвазивного вида остается проблемой в других районах, таких как Трептов-Кёпеник.

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