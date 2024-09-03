- Замечательное увеличение посещаемости кукурузного лабиринта

Завершили короткий визит в лабиринт из кукурузы на Petersberg с рекордным числом посетителей. По данным организатора Франка Крюгера, около 10 000 человек прошли через лабиринт в этом году. Благодаря этому событию было собрано 25 000 евро, которые будут переданы организации "Помощь Того". Это был четвертый раз, когда лабиринт был создан в районе Petersberg. В этом году дизайн лабиринта с высоты птичьего полета представлял собой детей, учащихся. План был разработан до посадки кукурузы и затем тщательно исполнен с использованием продвинутых цифровых технологий. Кукурузные початки уже собраны.

Организатор Франк Крюгер тщательно составил отчет о посещаемости лабиринта в этом году, который показал рекордные 10 000 посещений. Чтобы продемонстрировать это достижение, Крюгер планирует представить подробный отчет о посещаемости организации "Помощь Того".

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