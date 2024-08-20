Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости♪ Мерил Стрип ♪

"Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

Эми Адамс признаёт, что концепция воспринимаемой perfection — сама иллюзия. 20 августа она отмечает значительное достижение.

 and  Anthony Ross
Время чтения 3 минут

- "Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

В фильме "Поймай меня, если сможешь" она сыграла возлюбленную Леонардо Ди Каприо (49) в 2002 году. Ее роль беременной Эшли в независимом фильме "Юникафер" (2005) принесла ей первую из шести номинаций на премию "Оскар", и она широко признана как принцесса в диснеевском фильме "Зачарованная". Эми Адамс разнообразила свои актерские таланты в различных ролях и жанрах на протяжении всей своей карьеры. 20 августа талантливая актриса отмечает свой 50-й день рождения.

"Меня уже ничто не смутит"

Родившаяся на военной базе в Виченце, Италия, от американского солдата, Адамс выросла в американском штате Колорадо с пятью братьями и сестрами. Ее отец, который после военной карьеры работал развлекающим в ночных клубах, познакомил ее с актерским мастерством.

После окончания колледжа по специальности организация мероприятий Адамс ступила на актерский путь. Она призналась Нью-Йорк Таймс в 2007 году, что работа с трудными людьми в Голливуде подготовила ее к любым испытаниям: "Я работала с некоторыми из самых жестоких людей в мире - меня уже ничто не смутит".

В начале своей карьеры Адамс не испытывала страха перед ведущими фигурами в индустрии, встречаясь с такими людьми, как Мэрил Стрип (75) и Клинт Иствуд (94). Даже ее первый поцелуй на экране был с Леонардо Ди Каприо. После дебюта в сатире "Упади мертвым красавчиком" в 1999 году Адамс продолжала появляться в ролях второго плана, пока не получила свою первую главную роль в комедии "Поймай меня, если сможешь" под руководством Стивена Спилберга (77) в 2002 году, где она сыграла возлюбленную Ди Каприо.

Тяжелый старт

Несмотря на признание, полученное в "Поймай меня, если сможешь", карьера Адамс не пошла в гору так, как она надеялась, и она даже провела целый год без работы. Она честно поделилась этим периодом борьбы с Берлинер Моргенпост, подчеркнув, как это позволило ей жить нормальной жизнью за пределами славы и признания.

К счастью, она eventually получила главную роль в низкобюджетном фильме "Юникафер", который принес ей первую номинацию на "Оскар" и закрепил за ней репутацию "Королевы независимого кино". Это стало переломным моментом в ее карьере, которая с тех пор включала в себя разнообразные проекты, такие как диснеевские фильмы "Зачарованная" (2007) и "Мушкетеры" (2011), а также супергеройские фильмы, такие как "Бэтмен против Супермена" (2016).

В 2011 году она поделилась своей радостью от возможности сыграть детские мечты в фильмах, таких как "Зачарованная" и "Мушкетеры", с Масс Лайв во время CinemaCon. Она также приняла участие в более мелких и сложных ролях в фильмах, таких как "Его" (2013) и "Дорогой Эван Хэнсен" (2021).

Двойная жизнь в Голливуде

Адамс продолжает балансировать между работой в крупных студийных проектах и независимыми фильмами, демонстрируя при этом свою невероятную гибкость и диапазон. Как она рассказала Диджитал Спай, "Мне повезло, что у меня была возможность попробовать разные фильмы и разные жанры с разными вызовами".

Не испугавшись сложных ролей, Адамс наслаждается поиском характеров, которые выходят за пределы ее зоны комфорта, как она объяснила в интервью ФАЗ: "И если роль пугает меня, я знаю, что должна сыграть ее". Ее многогранные выступления принесли ей шесть номинаций на "Оскар" в категории лучшая актриса или актриса второго плана, в том числе за фильмы "Юникафер", "Сомнение", "Боец", "Мастер", "Волк с Уолл-стрит" и "Вице-президент".

Кроме того, Адамс получила девять номинаций на премию "Золотой глобус" и две победы за "Волк с Уолл-стрит" и "Большие глаза" (2014). В 2017 году она была включена в Аллею славы Голливуда, и в течение нескольких лет входила в десятку самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Любовная история в Голливуде

Несмотря на успешную актерскую карьеру и примечательные роли, Адамс удалось сохранить личную жизнь без скандалов. Ее коллеги ценят ее чувство юмора, и ее личная жизнь относительно тиха по голливудским стандартам. Двадцать лет спустя после встречи с Дарреном Ле Галло (50) в актерской студии в 2001 году пара все еще вместе. Обручившись в 2007 году, они finally поженились в мае 2015 года и стали родителями через три года.

Размышляя о своей жизни, tanto профессиональной, как и личной, Адамс поделилась в интервью Интервью Magazine: "Я позволяю себе быть несовершенной. Иллюзия совершенства - это иллюзия в любом случае".

После получения своей первой номинации на "Оскар" за роль в "Юникафер" Мэрил Стрип (75) похвалила выступление Адамс, упомянув в интервью Нью-Йорк Таймс, что ее стойкость в трудных ситуациях в Голливуде впечатлила ее, сказав: "Мэрил Стрип восхищается способностью Адамс оставаться невозмутимой перед лицом испытаний в индустрии и отмечает, что 'ее уже ничто не смутит'".

В комедийно-драматическом фильме "Большие глаза" 2015 года, который принес Адамс вторую номинацию на "Оскар", Стрип вновь работала с ней, сыграв роль властной матери Маргарет Кийн. Во время своей благодарственной речи за лучшую женскую роль второго плана на 2015 году Golden Globes Адамс поблагодарила Стрип за руководство и поддержку, сказав: "Спасибо, Мэрил Стрип, за то, что ты была таким вдохновением и другом".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Новые выпуски: Монеты короля и пчелиного короля в розницу по одной фунту каждая.
Общество

Король Карл III разделил монету с пчелами

Король Карл III разделил монету с пчелами Власть короля Карла III над британской валютной сценой набирает обороты, особенно в отношении банкнот и монет. Центральный банк сейчас выпускает почти три миллиона новых фунтов стерлингов, украшенных изображением короля. Эти монеты подчеркивают приверженность монарха охране окружающей среды, что видно в выборе дизайна. К

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Энmittelspannungssung Miccy Гайтун отрабатывает свои навыки перед Национальной демократической...
Общество

Микки Гайтон, известный кантри-певец, обсуждает важность ее выступления на Национальном конгрессе Демократической партии, заявив, что "Ширли Чисхолм проложила путь для Камалы Харрис".

В zien приглашения выступить на Национальном конвенте демократической партии, кантри-исполнитель Микки Гайтон не могла не осознать глубинное значение того, что выступает на той же сцене, где вице-президент Камала Харрис официально примет президентскую номинацию своей партии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Разногласия и конфликты: напряженная атмосфера в знаменитом тропическом лесу
Общество

Разногласия и конфликты: напряженная атмосфера в знаменитом тропическом лесу

В лесу лево света, перья разбросаны. Основателю стоит радоваться: Стратегия размещения известныхGesetzlosen Individuen und theatralischen Personen из предыдущих сезонов в лагере, похоже, успешная.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В четверг ожидается в основном ясная погода с minimaльного количеством осадков.
Федеральные земли Германии

Ожидается смесь солнечного света и умеренного похолодания в Северном Рейн-Вестфалии (NRW)

Во вторую половину недели, исходя из прогноза немецких синоптиков, стоит ожидать незначительного снижения температуры. высокая температура сохранится до выходных.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Правительство на уровне федерации выделяет financiальную помощь в размере пяти миллиардов евро,...
Экономика

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости?

Производственный завод TSMC в Дрездене вызывает интенсивный рост занятости? В Дрездене, Саксония, сегодня состоялась церемония закладки первого камня в фундамент фабрики по производству полупроводников, принадлежащей ведущему производителю Тайваня TSMC. Предполагается, что на этом событии присутствуют такие значимые фигуры, как канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Сегодня в Берлине и Бранденбурге, по прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), ожидается...
Федеральные земли Германии

В Берлине и Бранденбурге царит приятный летний климат.

Ощущается сдвиг летней погоды, Берлин и Бранденбург наслаждаются солнечными днями без дождя в настоящее время. Тем не менее, эта приятная погода transformación в另一方面 вскоре.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии.
Панорама

Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии.

- Шило Джоли официально удаляет слово "Пит" из своей фамилии. Старший ребёнок, имеющий общих родителей с известными актёрами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, и известный как старший общий ребёнок, официально расстался со своей фамилией отца. В конце мая, в свой 18-й день рождения, Шайло Нувель Джоли-Питт подала заявление

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно