- "Замечательная фигура независимой киноиндустрии" получила шесть номинаций на "Оскар".

В фильме "Поймай меня, если сможешь" она сыграла возлюбленную Леонардо Ди Каприо (49) в 2002 году. Ее роль беременной Эшли в независимом фильме "Юникафер" (2005) принесла ей первую из шести номинаций на премию "Оскар", и она широко признана как принцесса в диснеевском фильме "Зачарованная". Эми Адамс разнообразила свои актерские таланты в различных ролях и жанрах на протяжении всей своей карьеры. 20 августа талантливая актриса отмечает свой 50-й день рождения.

"Меня уже ничто не смутит"

Родившаяся на военной базе в Виченце, Италия, от американского солдата, Адамс выросла в американском штате Колорадо с пятью братьями и сестрами. Ее отец, который после военной карьеры работал развлекающим в ночных клубах, познакомил ее с актерским мастерством.

После окончания колледжа по специальности организация мероприятий Адамс ступила на актерский путь. Она призналась Нью-Йорк Таймс в 2007 году, что работа с трудными людьми в Голливуде подготовила ее к любым испытаниям: "Я работала с некоторыми из самых жестоких людей в мире - меня уже ничто не смутит".

В начале своей карьеры Адамс не испытывала страха перед ведущими фигурами в индустрии, встречаясь с такими людьми, как Мэрил Стрип (75) и Клинт Иствуд (94). Даже ее первый поцелуй на экране был с Леонардо Ди Каприо. После дебюта в сатире "Упади мертвым красавчиком" в 1999 году Адамс продолжала появляться в ролях второго плана, пока не получила свою первую главную роль в комедии "Поймай меня, если сможешь" под руководством Стивена Спилберга (77) в 2002 году, где она сыграла возлюбленную Ди Каприо.

Тяжелый старт

Несмотря на признание, полученное в "Поймай меня, если сможешь", карьера Адамс не пошла в гору так, как она надеялась, и она даже провела целый год без работы. Она честно поделилась этим периодом борьбы с Берлинер Моргенпост, подчеркнув, как это позволило ей жить нормальной жизнью за пределами славы и признания.

К счастью, она eventually получила главную роль в низкобюджетном фильме "Юникафер", который принес ей первую номинацию на "Оскар" и закрепил за ней репутацию "Королевы независимого кино". Это стало переломным моментом в ее карьере, которая с тех пор включала в себя разнообразные проекты, такие как диснеевские фильмы "Зачарованная" (2007) и "Мушкетеры" (2011), а также супергеройские фильмы, такие как "Бэтмен против Супермена" (2016).

В 2011 году она поделилась своей радостью от возможности сыграть детские мечты в фильмах, таких как "Зачарованная" и "Мушкетеры", с Масс Лайв во время CinemaCon. Она также приняла участие в более мелких и сложных ролях в фильмах, таких как "Его" (2013) и "Дорогой Эван Хэнсен" (2021).

Двойная жизнь в Голливуде

Адамс продолжает балансировать между работой в крупных студийных проектах и независимыми фильмами, демонстрируя при этом свою невероятную гибкость и диапазон. Как она рассказала Диджитал Спай, "Мне повезло, что у меня была возможность попробовать разные фильмы и разные жанры с разными вызовами".

Не испугавшись сложных ролей, Адамс наслаждается поиском характеров, которые выходят за пределы ее зоны комфорта, как она объяснила в интервью ФАЗ: "И если роль пугает меня, я знаю, что должна сыграть ее". Ее многогранные выступления принесли ей шесть номинаций на "Оскар" в категории лучшая актриса или актриса второго плана, в том числе за фильмы "Юникафер", "Сомнение", "Боец", "Мастер", "Волк с Уолл-стрит" и "Вице-президент".

Кроме того, Адамс получила девять номинаций на премию "Золотой глобус" и две победы за "Волк с Уолл-стрит" и "Большие глаза" (2014). В 2017 году она была включена в Аллею славы Голливуда, и в течение нескольких лет входила в десятку самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Любовная история в Голливуде

Несмотря на успешную актерскую карьеру и примечательные роли, Адамс удалось сохранить личную жизнь без скандалов. Ее коллеги ценят ее чувство юмора, и ее личная жизнь относительно тиха по голливудским стандартам. Двадцать лет спустя после встречи с Дарреном Ле Галло (50) в актерской студии в 2001 году пара все еще вместе. Обручившись в 2007 году, они finally поженились в мае 2015 года и стали родителями через три года.

Размышляя о своей жизни, tanto профессиональной, как и личной, Адамс поделилась в интервью Интервью Magazine: "Я позволяю себе быть несовершенной. Иллюзия совершенства - это иллюзия в любом случае".

После получения своей первой номинации на "Оскар" за роль в "Юникафер" Мэрил Стрип (75) похвалила выступление Адамс, упомянув в интервью Нью-Йорк Таймс, что ее стойкость в трудных ситуациях в Голливуде впечатлила ее, сказав: "Мэрил Стрип восхищается способностью Адамс оставаться невозмутимой перед лицом испытаний в индустрии и отмечает, что 'ее уже ничто не смутит'".

В комедийно-драматическом фильме "Большие глаза" 2015 года, который принес Адамс вторую номинацию на "Оскар", Стрип вновь работала с ней, сыграв роль властной матери Маргарет Кийн. Во время своей благодарственной речи за лучшую женскую роль второго плана на 2015 году Golden Globes Адамс поблагодарила Стрип за руководство и поддержку, сказав: "Спасибо, Мэрил Стрип, за то, что ты была таким вдохновением и другом".

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