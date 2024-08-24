Большие финансовые затраты, составляющие десятки тысяч евро - Закрытые исторические парки: практика, чтобы избежать повторения

С ноября 2023 года общественность была лишена возможности посещать знаменитые государственные исторические парки Карлсбурга и Людвигсбурга в Ворпоммерне, и до сих пор не было объявлено о сроках их открытия.

С конца августа 2023 года первым и крупнейшим парком, который был вынужден закрыться, стал парк в Людвигслусте. Аналогично, парк, расположенный за замком Хоэнцириц на плато озера, оставался закрытым с мая.

Виновником этой волны закрытий стал огромный дуб, внезапно рухнувший в парке Шлосс Людвигслуст летом 2023 года, серьезно повредив крышу 18-го века Швейцарского дома. В свете этого инцидента Государственные дворцы, сады и культурные коллекции Мекленбург-Передняя Померания провели инспекцию всех парков под их юрисдикцией, что составило впечатляющие 25 000 деревьев. Результаты были тревожными: множество деревьев были признаны небезопасными. Пришлось принять серьезные меры.

25 000 деревьев проверено

На данный момент заключены контракты на сумму 750 000 евро на восстановление этих исторически значимых мест в безопасное состояние. Кроме того, планируется дополнительных 250 000 евро работ, которые, как ожидается, начнутся и завершатся в этом году, согласно отчетам.

В саду замка Шверин работы продвигаются быстро. "В ближайшие недели остаются лишь незначительные корректировки в Саду оранжереи и южном секторе сада замка", - сказал представитель Государственных дворцов и садов. К концу сентября все должно вернуться в норму.

Парк Шлосс Ботхмер в Болтенхagen был вновь открыт для публики в начале июня после проведения ремонтных работ.

Выдающиеся вызовы Людвигслюста

Парк Шлосс Вилиград, где склон, ведущий к Шверин-Зее, временно закрыт, должен быть завершен к октябрю этого года. Планируемое открытие запланировано на ноябрь, согласно заявлению администрации.

Тем не менее, Людвигслюст продолжает сталкиваться с многочисленными вызовами. Пока что открыты только участки возле замка. К концу года, если возможно, планируется открыть большие участки, чтобы создать круговой путь в парке.

Что касается других объектов - Карлсбурга, Людвигсбурга, Хоэнцириц, - администрация Государственных дворцов и садов пока не может назвать точный срок их открытия. "Из-за значительного количества необходимых мер и ограниченной емкости специализированных компаний, занимающихся реставрацией садовых памятников, мы не можем предоставить точную дату, когда эти парки снова станут доступны", - они сказали. "Но мы делаем все возможное с ускоренным темпом, в рамках наших возможностей, приоритизируя участки с наибольшим спросом на использование".

Ежегодные осмотры деревьев в будущем

Чтобы минимизировать риск будущих длительных закрытий, состояние деревьев будет ежегодно фиксироваться. "После первоначальных, неинвазивных мер безопасности эти ежегодные осмотры будут менее обширными и не должны требовать закрытия парков", - заверила администрация. Тем не менее, финансовые последствия и утверждение необходимых средств еще предстоит определить.

Закрытие Карлсбурга и Людвигсбурга в Ворпоммерне, а также других государственных исторических парков оставило многих любопытствующими относительно их памятников. Несмотря на вызовы, администрация заверяет, что приоритетной задачей является восстановление этих памятников, с целью открыть их как можно скорее в рамках своих ограниченных ресурсов.

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