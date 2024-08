- Закрытие зала в Бад-Кёсене временно отменено

Полное закрытие Саале в Бад-Кёзене, вызывающее споры, будет временно снято во время пикового туристического сезона, согласно Управлению государственной администрации. Учреждение объявило, что полное закрытие Саале будет временно снято с послеполуденного времени 16 августа до вечернего времени 18 августа. thereafter, a continuous opening is then planned from August 23 to October 20, 2024. Afterwards, the Saale will be closed outside the season to continue necessary repair works. A reopening is planned for spring 2025.

Компания Deutsche Bahn потребовала приостановить закрытие Саале в понедельник после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. "Я благодарен всем участвующим за очень конструктивное сотрудничество и водной полиции за быстрый ответ. Это позволило нам сегодня издать соответствующий приказ о временном снятии закрытия", - сказал президент Управления государственной администрации Томас Плейе.

Безопасные изменения на Саале

Во время приостановки полного закрытия ответственные строительные компании продолжат работу над мостами - с техническими изменениями и приспособлениями. Например, необходимое оборудование, такое как используемые плавучие платформы, будет закреплено вниз по течению на берегу, чтобы гарантировать беспрепятственное безопасное судоходство по Саале.

Компания Deutsche Bahn планирует отремонтировать три моста через реку в районе Бад-Кёзена к концу мая 2025 года. Изначально было approved полное закрытие реки на около 10,5 километров - было сопротивление со стороны туристического сектора и требования найти альтернативные решения.

Комиссия будет следить за безопасными изменениями на Саале во время временного снятия полного закрытия. После завершения необходимого закрепления оборудования и технических изменений на мостах комиссия гарантирует безопасное судоходство по Саале.

