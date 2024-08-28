Закрытие дороги из-за протеста против изменения климата вызвало пробки и аварию на А27

Активисты, борющиеся за экологию, вызвали серьезные перебои на автостраде А27 возле Бремена, что привело к решению судьи полностью закрыть дорогу. Это вызвало длительную пробку и аварию, вызвавшую много недовольства.

Во время экологического протеста полиция закрыла автостраду А27 возле развязки в Бремене более чем на час. Активисты повесили плакаты с моста в полдень. Закрытие привело к пробке, растянувшейся на шесть километров, и аварии, в результате которой три автомобиля столкнулись, один перевернулся. Четверо человек получили легкие травмы.

До этого события tensions возникли между активистами и городом Ахим. Активисты изначально планировали провести протест во время активного движения на мосту, но город запретил это из соображений безопасности. В конце концов, город разрешил демонстрацию на мосту.

Активисты обратились в Административный суд в Штáде, который постановил, что автострада должна оставаться закрытой для демонстрации в течение часа. Позже город оспорил это решение в Высшем административном суде Нижней Саксонии, в результате чего время закрытия было сокращено до получаса. В последующем заявлении суд признал, что не разделяет точку зрения суда в Штáде.

Приоритет безопасности над правом на собрание?

Суд argued, что полное закрытие А27 не было необходимо для поддержания баланса между затрагивающимися основными правами. Закрытие представляло значительные риски tanto для пользователей дорог, как и для местных жителей, которые суд сочёл более важными, чем право на собрание. Апелляция города касалась только сокращения времени, оставив власти связанными с конкретными обстоятельствами.

Активисты сослались на предстоящий судебный процесс в связи с похожим протестом вдоль А27 во время конференции министров транспорта в 2021 году как на причину своих действий. Приговор от местного суда в Ахиме ожидается в будущем. "Ежедневно, вредный и смертельный автомобильный трафик наносит серьезный ущерб бесчисленному количеству людей и животных", - заявили активисты.

Полицейский союз Германии (DPolG) в Бремене резко раскритиковал решение суда. "Создание искусственной пробки на федеральной автостраде, даже если есть ограничение скорости, представляет собой постоянные риски", - сказал председатель земли Бернхард Зойка. "Я считаю utterly negligent приоритет свободы собраний над безопасностью и жизнями других", - протестовал Зойка.

После решения суда активисты заявили, что их демонстрация была необходима из-за вредного воздействия интенсивного движения на окружающую среду и общественное здоровье. Судья, однако, приоритетствовал дорожную безопасность и благополучие местных жителей над правом активистов на собрание, сократив время закрытия автострады. Окружающая среда и забота о её сохранении оставались центральной темой на протяжении всего протеста и последующих дискуссий.

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