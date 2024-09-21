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Законодательный орган должен обсудить законопроект, укрепляющий службы защиты кандидатов в президенты, в частности, Секретную службу.

Парламент ожидается утвердить законопроект в эту пятницу, усиливая охрану Службой секретной безопасности президента и вице-президента. Это действиеспешивается после двух очевидных попыток убийства, последняя из которых была направлена против республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа.

 and  Anthony Ross
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Личный состав Секретной службы США из снайперской команды установомил бдительность на крыше Палаты...
Личный состав Секретной службы США из снайперской команды установомил бдительность на крыше Палаты представителей 15 марта 2023 года в центре Вашингтона, округ Колумбия

Законодательный орган должен обсудить законопроект, укрепляющий службы защиты кандидатов в президенты, в частности, Секретную службу.

Законопроект предписывает главе Службы безопасности установить постоянные меры безопасности для охраны президентов, вице-президентов и видных кандидатов на пост президента и вице-президента.

Конгресс пристально следит за Службой безопасности после двух предполагаемых покушений на Трампа, первое из которых произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании, а второе - 15 сентября на поле для гольфа Trump International в Флориде.

Стив Скализе, лидер большинства в Палате представителей, сообщил CNN, что ожидает единогласного принятия законопроекта Палаты представителей.

После первого предполагаемого покушения 13 июля Рональд Роу Jr., и.о. директора Службы безопасности США, заявил на пресс-конференции на следующий день, что Служба безопасности существенно усилила меры безопасности для бывшего президента.

В ответ на требование президента Байдена усилить охрану бывшего президента Трампа и вице-президента Харрис Роу заявил: "Президент Байден четко дал понять, что он хочет самого высокого уровня защиты для бывшего президента Трампа и вице-президента. В результате Служба безопасности усилила меры безопасности и уровень защиты, запрошенные им".

Источник, знакомый с законодательством, сообщил CNN, что законопроект Палаты представителей формализует действия президента Байдена и способ их осуществления. Кроме того, законопроект разрешает президенту расширить эту защиту на любого другого кандидата в президенты или вице-президенты, для которого Служба безопасности уже имеет право предоставлять охрану.

Законопроект - HR 9106 - был представлен республиканцем Майком Лоулером из Нью-Йорка и демократом Ричи Торресом из Нью-Йорка.

Президент Байден недавно предложил в радиопередаче усилить поддержку Службы безопасности.

"Нам нужны больше ресурсов. Нам нужны больше агентов, больше охраны и более широкий доступ к помощи", - заявил президент после второго предполагаемого покушения на Трампа.

Роу намеренно выступает в качестве лица агентства после предполагаемого покушения на Трампа в его курортном комплексе в Флориде, лоббируя перед Конгрессом дополнительное финансирование для своего ведомства.

Однако законодатели все еще спорят о том, достаточно ли финансируется Служба безопасности или плохо ли она управляема, и ищут ответы на вопрос, какие реальные меры безопасности можно принять до президентских выборов для агентства, ответственного за два предполагаемых покушения на бывшего президента в течение примерно 60 дней.

Одним из рассматриваемых вариантов является включение дополнительного финансирования в законопроект о временном финансировании правительства, который должен быть утвержден до 30 сентября. Сенаторы-бюджетники и администрация Байдена ведут переговоры о том, сколько денег выделить в предстоящем законопроекте о временном финансировании для USSS, что, по их словам, может составить "сотни миллионов долларов" для увеличения бюджета или ускоренного расходования существующих средств.

Комиссия Палаты представителей, созданная для расследования предполагаемого покушения на Трампа на митинге 13 июля, работает втайне, чтобы расширить свое расследование и охватить второе предполагаемое покушение.

Республиканец Майк Келли из Пенсильвании, возглавляющий комиссию, прокомментировал возможность предоставления Службе безопасности дополнительного финансирования в среду, заявив: "Они должны знать, что им нужно, и уметь обосновать, почему они просят это, и предоставить доказательства, подтверждающие их требования".

Корреспондент CNN Адити Сангал внес свой вклад в этот отчет.

Спор в Конгрессе о финансировании и управлении Службой безопасности подогревается двумя предполагаемыми покушениями на бывшего президента Трампа. Законопроект Палаты представителей, направленный на формализацию действий президента Байдена, также разрешает расширить охрану других видных кандидатов.

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