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Законодатели Саксонии-Анхальта участвуют в обсуждениях по вопросам субсидий на уход за детьми.

Разговоры о том, должны ли родители вносить свой вклад в расходы на детский сад для своего самого младшего или самого старшего ребенка, продолжаются в законодательном органе штата уже несколько недель. Библии по этому вопросу были возобновлены во время недавнего обсуждения.

 and  Vladimir Milov
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Парламентские представители показывают значительные расхождения во мнениях о финансировании...
Парламентские представители показывают значительные расхождения во мнениях о финансировании расходов на ясли.

- Законодатели Саксонии-Анхальта участвуют в обсуждениях по вопросам субсидий на уход за детьми.

В ходе продолжающегося обсуждения финансирования и затрат на детский сад, разногласия парламентских фракций вновь всплыли на поверхность. Черно-желто-зеленая коалиция кажется разделенной по этому вопросу, и тема, скорее всего, продолжит вызывать дебаты во время обсуждения двойного бюджета на 2025/2026 год. ХДС и СВП имеют противоположные мнения по сравнению с СДПГ.

В центре спора находится правило о братьях и сестрах. В настоящее время семьи с несколькими детьми в детском саду, яслях и продленке оплачивают только старшего ребенка. Однако ХДС и СВП хотят изменить это, предлагая семьям оплачивать в будущем самого младшего ребенка. По данным Министерства социальных дел, это может сэкономить государству около 18 миллионов евро. Однако такой реформе может сопутствовать увеличение затрат для некоторых родителей, так как ясли для детей от 0 до 3 лет обычно дороже, чем ясли для детей от 3 до 6 лет, и место в продленке, как правило, является самым доступным вариантом.

"Давайте обсудим это с СДПГ", - предложил Тим Тессманн, представитель фракции ХДС по делам детей и молодежи, имея в виду финансовую сторону вопроса. Подобно Константину Потту (СВП), он призвал положить конец извращенным стимулам. Либералы предлагают, чтобы в будущем плата взималась за самого младшего ребенка, не посещающего школу.

Спор обострился в связи с текущими бюджетными дискуссиями и растущими затратами на детский сад в последние годы. Кроме того, федеральные средства, ранее выделенные на правило о братьях и сестрах, больше не будут доступны в будущем.

Критики не раз подчеркивали, что родители регистрируют школьных детей на доступное место в продленке, но не используют его, в то время как не оплачивают место в яслях для их младшего брата или сестры. Член ХДС Свен Росомкiewicz сообщил, что в его общине 27 детей были зарегистрированы в продленке, но только 17 из них регулярно посещали ее.

Однако фракция СДПГ хочет сохранить текущее правило, чтобы не обременять родителей дополнительными финансовыми затратами. Член СДПГ Каtrin Генсеке предупредила об увеличении расходов. Социал-демократы ссылаются на коалиционное соглашение, гарантирующее постоянное облегчение бремени для семей, даже если федеральные средства будут утеряны.

Германский Trade Union Confederation (DGB) также поддерживает сохранение текущего правила о братьях и сестрах. По словам председателя DGB Сюзанны Видемайер, это помогает семьям, испытывающим финансовые трудности из-за увеличения стоимости жизни. Правило о братьях и сестрах снижает ежемесячные расходы родителей и ограничивает региональные различия в затратах на детский сад.

Оппозиция критиковала коалицию. Если правило о братьях и сестрах будет отменено, родителям придется платить за самый дорогой вид детского сада в будущем, сказала Николь Ангер (Левые). В Вальхаузене в районе Мансфельд-Зюдхарц родителям придется платить дополнительно 200 евро в месяц за более дорогой детский сад для младшего ребенка вместо продленки для старшего брата или сестры, подсчитала она.

Гордон Кёлер (АфД) также выступал за сохранение текущего правила о братьях и сестрах. В долгосрочной перспективе родители должны быть полностью освобождены от оплаты, предложил он.

Затраты на детский сад рассматриваются как "свинью-копилку" коалиции, критиковала Сюзанна Циборра-Зейдлиц (Зеленые). "Я желаю вам сильные защиты, дорогая СДПГ", - сказала Циборра-Зейдлиц. Родителям нужна надежность.

Комиссия должна тщательно рассмотреть последствия изменения правила о братьях и сестрах, так как это может привести к увеличению затрат для некоторых семей, как отметил член СДПГ Каtrin Генсеке. Кроме того, комиссия должна учитывать позицию различных парламентских фракций, таких как критику предложенного изменения, представленную Николь Ангер от Левой партии.

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