- Законный развод завершен.

В общественном споре, последовавшем за расставанием Оливера Пochtера (46) и Амиры Али (31), может наступить период затишья. Как подтвердил комик, их развод теперь официально оформлен - примерно через год после того, как их расставание стало достоянием общественности. Он объявил об этом в посте в Instagram.

Под фотографией бывшей пары в социальной сети Пochtер прокомментировал: "Сегодня официально разведены!" Комедиант, как всегда, не смог удержаться от добавления: "К сожалению, я думал, что это продлится дольше." (P.S.: Фотография не актуальная.)

Пochter и Aly обменялись клятвами в 2019 году. Они объявили о своем расставании в летнем выпуске своего подкаста "Die Pochers!". "Пришло время объявить публике", - сказали они. "Мы расстались. И все". С тех пор обе стороны высказались о напряженной борьбе за опеку, которая вызвала множество заголовков в СМИ.

На подкасте Podimo "Die Pochers! Frisch recycelt", который Пochter ведет вместе со своей первой бывшей женой Александрой Meyer-Wölden (41), он признался, что через несколько недель после слушания по разводу развод "еще не вступил в силу". Судья решил, что "теперь ничего не должно пойти не так, и этот развод будет объявлен только позже". Будет отправлено обеим сторонам и их адвокатам в письменной форме.

Между тем, Aly уже отказалась от фамилии Pocher. На своем подкасте "Liebes Leben" с братом Химой, также на Podimo, она объяснила, почему появилась как Amira Aly, а не Amira Pocher в телешоу "Schlag den Star".

"Я хотела участвовать в этом шоу как Amira Aly и победить", - объяснила она. "Я очень рада, что вернула свое имя. Просто чувствую, что так правильно". Имя ей идеально подходит, она "совершенно комфортно" с ним, и с тех пор "чувствую, что немного сбросила груз". Aly теперь чувствует, что "делаю что-то без суждения на основе моей частной жизни".

Амира Али упомянула свое решение участвовать в телешоу "Schlag den Star" под своим настоящим именем, сказав: "Я хотела участвовать как Amira Aly и победить". После развода Амира Али больше не использует фамилию Pocher в своем подкасте "Liebes Leben" с братом Химой.

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