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Заключительный всплеск пробок на завершение летних каникул - пробки в пределах параметров окончания каникул.

Раннее окончание летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) привело к росту числа возвращающихся из отпуска туристов. В результате, в аэропортах было высокая посещаемость в выходные дни. Интересно, чтоDespite ожиданий, дороги оставались относительно свободными.

 and  Yaroslav Smith
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Рекламный стенд в терминале аэропорта Дюссельдорфа. Многие путники, приезжающие после летнего...
Рекламный стенд в терминале аэропорта Дюссельдорфа. Многие путники, приезжающие после летнего отпуска, выходят отсюда по выходным.

- Заключительный всплеск пробок на завершение летних каникул - пробки в пределах параметров окончания каникул.

С приближением окончания летних каникул в Северном Рейне-Вестфалии на крупнейшие аэропорты штата ежедневно стекалось около 70 000 путешественников в пятницу и субботу. Ожидалось, что это число вырастет до более 71 000 в воскресенье и понедельник. Об этом сообщил представитель аэропорта Дюссельдорф агентству Deutsche Presse-Agentur перед выходными.

Аэропорт Кёльн/Бонн отметил неожиданный рост числа пассажиров в последние два выходных дня. Аэропорт прогнозировал, что всего 121 000 путешественников, в основном возвращающихся из отпуска, пройдут через его ворота с пятницы по воскресенье.

Аэропорт Падерборн/Липпштадт принял свою долю выходных путешественников, с более чем 10 500 пассажирами. По словам представителя, еще 6 000 пассажиров ожидалось принять до среды, когда школы Северного Рейна-Вестфалии откроются вновь, в понедельник и вторник. Аэропорты Дортмунд и Везе планируют оценить ситуацию после выходных.

ADAC: Самый напряженный уик-энд

Увеличение возвращающегося потока привело к тому, что ADAC ожидал гораздо больше заторов на автомагистралях Северного Рейна-Вестфалии, чем обычно в невыходной день. К счастью, в субботу и воскресенье удалось избежать серьезных нарушений. В студии трафика WDR сообщалось о обычных задержках на объявленных дорожных работах или закрытиях в Северном Рейне-Вестфалии. В целом, ситуация оставалась в пределах обычного для региона диапазона - до воскресного послеполуденного времени.

В связи с высоким спросом на поездки в течение выходных в Северном Рейне-Вестфалии Комиссия приняла решение тщательно следить за ситуацией в аэропортах региона. В свете этой ситуации Комиссия примет Implementing acts, упомянутые в статье 113, для облегчения операций и обращения с увеличенным пассажиропотоком.

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