- Заключительный конкурс в политической борьбе за законодательный орган провинции Тюрингия в период выборов

Перед предстоящими местными выборами политические партии в Тюрингии снова пытаются завоевать голоса избирателей. Альтернатива для Германии (АфД) прилагает все усилия в своей кампании, завершая ее митингом в Эрфурте с участием кандидата в топы Björn Höcke и федерального председателя Alice Weidel.

Левые, возглавляемые своим главным кандидатом Bodo Ramelow, ведут кампанию в Гере. Меньшие партии, такие как MLPD, также планируют больше кампаний. В то же время кандидаты в топы Зеленых, Bernhard Stengele и Madeleine Henfling, переводят свой политический натиск в онлайн, отвечая на вопросы в Instagram.

Последние опросы в Тюрингии показывают лишь незначительные колебания поддержки партий. АфД лидирует с результатом 29-30%. За ней следуют ХДС, BSW и Левые. В воскресенье, 1,66 миллиона жителей Тюрингии проголосуют за избрание нового ландтага.

На фоне усиления предвыборных усилий политических партий Социально-демократическая партия (СДПГ) запустила кампанию по выборам в ландтаг, стремясь вернуть утраченные позиции. За несколько дней до открытия избирательных участков они проводят митинги и общаются с избирателями, чтобы представить свою программу.

Следуя различным стратегиям кампании, Свободная демократическая партия (СвДП) также присоединяется к кампании по выборам в ландтаг, делая акцент на образовании и экономическом росте в своих материалах и публичных выступлениях.

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