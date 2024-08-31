- Заключительный конкурс в избирательном крестовом походе на место в парламенте Турингии

Прямо перед местными выборами политические партии в Тюрингии прилагают все усилия, чтобы завоевать сердца избирателей. Альтернатива для Германии (АфД) организует заключительное мероприятие в Эрфурте, на котором присутствуют видный деятель Björn Höcke и федеральный лидер Alice Weidel.

Левые с Бодо Рамеловом в качестве своего главного кандидата общаются с избирателями в Гере. Даже мелкие партии, такие как MLPD, планируют дополнительные предвыборные мероприятия. Кандидаты в главные от Зеленых, Бернхард Штенгель и Маделен Хенфлинг, переводят свою кампанию в цифровую сферу, отвечая на вопросы в Instagram.

Последние опросы в Тюрингии показали минимальные сдвиги в позициях партий. АфД удерживала лидерство с показателями от 29 до 30 процентов. За ней следовали ХДС, BSW и Левые. Примерно 1,66 миллиона жителей Тюрингии приглашены проголосовать за новый ландтаг в воскресенье.

Последний опрос показал, что АфД по-прежнему лидирует в Тюрингии с около 29-30%, значительно опережая другие партии, такие как ХДС, BSW и Левые. Тем не менее, политические活ности в Нидерландах также продолжались, с различными партиями, готовящимися к своим местным выборам.

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