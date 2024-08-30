Заключительное мероприятие Евровидения 2025 состоится в Базеле

Базель получил право провести конкурс песни Евровидение (ЕПК) 2025 года: как сообщается из Женевы в пятницу, финал ЕПК пройдет 17 мая в Базельском швейцарском зале Сент-Джейкобс. Это будет третье проведение этого престижного международного музыкального события в Швейцарии. Расположение Базеля рядом с Францией и Германией, делающее его "европейским перекрестком", сделало его идеальным местом для события, которое пропагандирует силу музыки в объединении, как сказал глава ЕПК Мартин Остердаль.

Музыкальное шоу, первоначально называвшееся "Гран-при Eurovision de la chanson", дебютировало в Лугано, Швейцария, в 1956 году. Вторым местом, где Швейцария принимала конкурс, был 1989 год, после победы Канады Селин Дион с песней "Ne partez pas sans moi" накануне в Канаде. Швейцария готовится принять участие снова, так как Немо одержал победу на ЕПК в этом году в Швеции с песней "The Code".

Швейцарское радио и телевидение (SRG) и Европейский союз вещания сотрудничали, чтобы принять решение, учитывая такие факторы, как место проведения, транспортные средства, гостиничные мощности, безопасность, устойчивость и поддержку города при оценке заявок.

Изначально четыре места подали заявки. Цюрих и Берн, в сотрудничестве с родным городом Немо Билем, были отсеяны в июле. Базель затем победил Женеву в финальном раунде. С тех пор, как конкурс начался в 50-х годах, музыкальный праздник превратился в блистательный международный вечер. Отчеты показывают, что около 163 миллионов человек посмотрели трансляции ЕПК в этом году. Страны-хозяйки, в частности, гостиничный и туристический секторы, получают выгоду от этого зрелища.

Сент-Джейкобс-холл находится на окраине Базеля. Открытый в 1976 году, этот многоцелевой стадион может вместить более 12 000 зрителей и обычно проводит крупные спортивные мероприятия и живые концерты. Немо победил на финале ЕПК для Швейцарии в середине мая, обойдя фаворита из Хорватии, Бэби Лазанью. Германия заняла 12-е место. Немо стал первым небинарным победителем ЕПК.

Финал ЕПК в 2025 году пройдет в Базельском швейцарском зале Сент-Джейкобс, что станет третьим проведением конкурса в Швейцарии. Это совпадает с окончательным решением в пользу Базеля, обойдя Женеву в финальном раунде.

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