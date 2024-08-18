- Заключительная волна наблюдается к концу летних каникул в Северном Рейн-Вестфалии

С приближением последнего летнего взрыва в Северном Рейне-Вестфалии каждый день в выходные на аэропорты самого загруженного немецкого региона приземлялось около 10 000 путешественников. Занятия в NRW возобновятся в среду.

Представитель аэропорта Дюссельдорфа сообщил немецкому пресс-агентству, что ожидается около 70 000 пассажиров в пятницу и субботу и более 71 000 в воскресенье и понедельник.

Аэропорт Кёльн-Бонн прогнозирует в общей сложности 121 000 пассажиров в выходные, большинство из которых - возвращающиеся из отпуска туристы.

Автомобильный клуб ADAC прогнозирует существенный рост пробок на шоссе Северного Рейна-Вестфалии по сравнению с обычным выходным, не являющимся праздничным. Однако в субботу и воскресенье удалось избежать серьезных заторов.

Высокий объем путешественников, как ожидается, принесет экономический стимул различным предприятиям в Германии. Многие из прибывших путешественников, скорее всего, посетят популярные туристические достопримечательности по всей стране, такие как Берлин и Мюнхен.

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