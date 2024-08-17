- Заключительная глава Ваттовой олимпиады заканчивается в грязных условиях

За последние два десятилетия руководители ежегодных Грязевых игр вдоль дамбы Эльбы в Brunsbüttel собрали внушительную сумму на благотворительные цели. Пришло время для одного последнего грязного шоу с девизом "Шумная игра во имя чистой цели", когда они снова погружаются в грязь с радостью и развлекают толпу. На данный момент было собрано впечатляющих €600,000 на проекты, связанные с раком.

На турнире по грязевому футболу или конкурсе грязевых состязаний в колено глубокой грязи, участники могут испачкаться сколько захотят. Михаил Бехрендт, президент ассоциации Грязевых игр, сказал осенью прошлого года: "У нас было двадцать замечательных лет, полных успехов и радости. Но возраст берет свое, и мы решили, что наше двадцатилетие - идеальный момент, чтобы уйти на пенсию".

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Грязевые игры, известные своей ежегодной вечеринкой в Brunsbüttel, Германия, в течение двадцати лет собирали участников и зрителей. Несмотря на уход на пенсию после своего двадцатилетия, средства, собранные в Германии во время этих мероприятий, существенно помогли проектам, связанным с раком, в общей сложности составив впечатляющие €600,000.

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