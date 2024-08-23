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ПолитикаНовостиЗаложники

Заключенные захватывают заложников в российском центре содержания под стражей

По крайней мере, одно звено привело к смертельным случаям

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
В июне individuals связанные с IS стали захватчиками двух заложников внутри тюрьмы в российском...
В июне individuals связанные с IS стали захватчиками двух заложников внутри тюрьмы в российском регионе Ростов

Заключенные захватывают заложников в российском центре содержания под стражей

В городе Волгограде, расположенном в Волгоградской области, заключенные колонии строгого режима ИК-19 захватили власть, взяв в заложники нескольких охранников во время совещания. По меньшей мере, один начальник убит. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) через свой Telegram-канал. ФСИН сообщает, что проводятся спасательные операции по освобождению заложников, но подробности о мятежниках и их условиях не разглашаются.

В российских онлайн-сетях появились видео, якобы показывающие, как заключенные удерживают охранников в заложниках, некоторые из которых, по-видимому, ранены, судя по пятнам крови на их униформе. Рядом с заложниками стоят двое мужчин, записанные другим человеком, который говорит на арабском языке. Этот человек также заявил о своей лояльности Исламскому государству (ИГ), признанной террористической организации.

Колония строгого режима ИК-19, известная своим жестким режимом, расположена в поселке Суровкино, примерно в 850 километрах от Москвы и около 120 километров к западу от Волгограда.

Это второе подобное происшествие с захватом заложников в российских тюрьмах с июня. В то время заключенные, связанные с ИГ, захватили двух начальников в тюрьме, расположенной в южной части Ростовской области. Российские спецслужбы смогли положить конец осаде и освободить захваченных охранников, ликвидировав мятежников в процессе.

Захват заложников в колонии строгого режима ИК-19 в Волгограде вызвал обеспокоенность, так как захватившие продемонстрировали свою приверженность Исламскому государству (ИГ). Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) активно работает над операцией по освобождению заложников и взятию ситуации под контроль.

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