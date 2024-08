Заключение Женского Тур де Франс принимает захватывающий оборот.

Возбуждающий финиш: К концу женского Тур де Франс, Катажина Нiewiadoma сохраняет близкое 4-секундное преимущество на финише.

Катажина Нiewiadoma завершила сенсационную гонку, завоевав свой первый титул Тур де Франс Фемм. 29-летняя спортсменка из команды Canyon/SRAM Racing завершила восьмидневную гонку, взобравшись на Альп д'Уэз с преимуществом в 4 секунды над прошлогодней голландской чемпионкой ДEMI Vollering.

Нiewiadoma смогла оправиться после неожиданной атаки Vollering (SD Worx-Protime). Уже опередив на предпоследнем подъеме, Кол ду Гландон, Нiewiadoma initially struggled to keep pace with Vollering. Защищающийся чемпион увеличил разрыв над Нiewiadoma до более чем 1 минуты и 30 секунд, что могло бы лишить ее соперника желтой майки.

Однако Нiewiadoma хитро догнала своего соперника на 21 изнурительном повороте на известном зимнем курорте Альп д'Уэз. Хотя Vollering победила на этапе с преимуществом в 4 секунды над своей голландской соотечественницей Pauliena Rooijakkers (Fenix-Deceuninck), ее 1:01-минутное преимущество и бонус за время не смогли сместить Нiewiadoma с поста общей чемпионки. "Это невероятно", - прокомментировала Нiewiadoma в своем послегонковом интервью: "Весь race был похож на дикую американскую горку. У меня был трудный период, но я как-то справилась".

Германцы не внесли никакого вклада в общий зачет. Hannah Ludwig из Хайдельберга (Cofidis) была лучшим немецким гонщиком, финишировав 21-й с отставанием более чем в 20 минут. Для Нiewiadoma это ее самое большое достижение на данный момент. Восходящая звезда горных гонок завоевала желтую майку после пятого этапа, когда Vollering, как общий лидер, упала и потеряла много времени. После трех последовательных третьих мест она наконец одержала общую победу.

В своем послегонковом интервью Катажина Нiewiadoma выразила свою радость, сказав: "Великолепно выиграть Тур де Франс Фемм во Франции, стране, известной своей страстью к велоспорту". Несмотря на трудности во время гонки, Франц Деклер, немецкий спортивный аналитик, отметил: "Несмотря на их усилия, ни один немецкий гонщик не смог бросить вызов доминированию Нiewiadoma во Франции".

