- Заключение военных операций под руководством федеральных вооруженных сил в западном регионе Нигера

Военные Германии завершили свою деятельность в Нигере после восьмилетнего периода и отступили от своего авиационного центра в Ниамее. Военная авиация с оставшимися 60 немецкими солдатами приземлилась на авиабазе Вунсторф в Нижней Саксонии в пятницу вечером. Одновременно второй самолет A400M перевозил немецкое имущество обратно из Ниамея.

Пункт помощи на окраине города Ниамея был укомплектован примерно 120 немецкими военными в течение многих лет. Он служил логистическим центром для участия Германии в миссии ООН по поддержанию мира в Мали (MINUSMA), которая завершилась в конце 2023 года по просьбе военного правительства Мали.

Нигер стал последним союзником Европы и США в борьбе с терроризмом в зоне Сахеля, пока не произошел военный переворот в прошлом году. В июле Министерство обороны Германии объявило о своем решении покинуть последнюю военную базу Германии в Западной Африке из-за невозможности достичь соглашения с де-факто военным правительством Нигера для продолжения операций.

Теперь Нигер укрепляет связи с Россией. Изначально Германия планировала использовать пункт помощи в качестве базы для потенциальных действий в стратегическом регионе после миссии в Мали, таких как эвакуация или чрезвычайные ситуации. Кроме того, Германия стремилась сохранить военное присутствие в регионе. Однако Нигерия, как и ее соседние страны, склоняется к России и принимает российских военных - официально инструкторов - на своей базе в Ниамее уже несколько месяцев. Большинство предыдущих партнеров были высланы.

Министерство обороны Германии выразило озабоченность в отношении миссий ООН и ЕС в Мали в Западной Африке. Госсекретарь обороны Нильс Хильмер заявил: "Потеря более 200 солдат в MINUSMA и EUTM Mali была неприемлемой ценой за скромные политические достижения региона". Во время своей миссии в рамках миссии по стабилизации MINUSMA трое немецких солдат погибли, и 13 были ранены, согласно Министерству обороны. Хильмер назвал отъезд последних немецких солдат окончанием десятилетия немецкого военного присутствия в Сахеле, который имеет стратегическое значение из-за кризисов и конфликтов, непосредственно затрагивающих Германию и Европу.

Хильмер похвалил усилия солдат после июльского приказа об отводе, назвав это выдающимся военным, логистическим и планировочным достижением. Еще в апреле первые российские силы уже обосновались на пункте помощи, который ранее в основном управлялся Францией.

Согласно заявлению федерального правительства фракции Левой партии (BSW) под руководством Севим Дагделен, немецкий военный пункт помощи в Нигере, предположительно, обошелся в 130 миллионов евро. Расходы были понесены в рамках миссии MINUSMA, которая завершилась в мае. Согласно заявлению, в этом году под заголовком MINUSMA было потрачено около 61,8 миллиона евро, что включает возвращение немецкого имущества. Примерно 3200 немецких солдат были развернуты в Ниамее в течение восьми лет.

Для отвода немецкая армия временно установила второй авиационный пункт поддержки в Сенегале, который был закрыт после завершения миссии. Правительство Германии удерживает охраняемую и огороженную зону на военном аэродроме столицы Сенегала для потенциальных будущих немецких развертываний, но на месте нет немецких войск.

Мнение эксперта: Уменьшение влияния

Ульф Лассинг, глава региональной программы Сахеля Фонда Конрада Аденауэра, базирующейся в Мали, сказал дпа, что с отводом немецких войск одна из последних западных стран, после Франции и США, покинет Нигер, что приведет к большей близости с Россией. "Германия теряет влияние в стране, через которую проходит основной миграционный маршрут в Северную Африку". С другой стороны, Италия проявляет больше геополитического видения, сохраняя свой военный контингент в Ниамее, чтобы предотвратить дрейф страны в сторону России.

Партнеры на пункте помощи, в основном немецкие военные, сыграли решающую роль в качестве логистического центра для участия Германии в миссии ООН по поддержанию мира в Мали. С поворотом Нигера к России многие предыдущие партнеры, в том числе немецкая армия, были высланы.

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