Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЖенщины

Заключение военной интервенции под руководством федеральных вооруженных сил в западном регионе Нигера

Военные власти Германии покинули главный центр в Ниамее, тем самым временно завершив свое пребывание в губе Сах вас. В противоположность, Россия, кажется, проявляет инициативу.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута

- Заключение военной интервенции под руководством федеральных вооруженных сил в западном регионе Нигера

Вооруженные силы Германии завершили свой восьмилетний срок службы в западной части Нигера и покинули авиационную базу в Ниамее. В пятницу вечером военный самолет с оставшимися 60 немецкими солдатами приземлился на авиабазе в Нижней Саксонии в Германии. Одновременно второй транспортный самолет А400М перевозил немецкое оборудование из Ниамея.

Эта база на окраине Ниамея управлялась до 120 немецкими военнослужащими. Она действовала как логистическая база для участия немецкой армии в миссии ООН по поддержанию мира MINUSMA в Мали, которая завершилась в конце 2023 года по требованию военного правительства Мали.

Ранее Нигер считался последним европейским и американским союзником в борьбе с терроризмом в Сахельском регионе. Однако военный переворот нарушил этот статус в прошлом году. Министерство обороны Германии объявило в июле, что дальнейшая деятельность на последней немецкой базе в Западной Африке больше не возможна после неудачных переговоров с фактическими военными властями Нигера. За годы в Ниамее находилось около 3200 немецких солдат.

Нигер склоняется к России

Изначально Министерство обороны Германии планировало сохранить базу в рабочем состоянии после миссии в Мали, чтобы сохранить возможность для возможных эвакуационных миссий или чрезвычайных ситуаций и продемонстрировать военное присутствие в стратегически важном регионе. Однако, под влиянием подобных сдвигов, Ниамей, наряду со своими соседями, также склоняется к России. Российские военные, официально заявленные как инструкторы, уже несколько месяцев находятся в Ниамее. Почти всех других бывших союзников выгнали.

Чтобы ускорить вывод, немецкая армия создала временный авиационный транспортный хаб в прибрежном регионе Сенегала. После миссии этот хаб был разобран. В настоящее время ведутся переговоры между Германией и Сенегалом о сохранении операций хаба без присутствия немецких военных, возможно, путем хранения необходимых материалов там.

База на окраине Ниамея управлялась значительным количеством немецких военнослужащих, в том числе до 120 женщин. Несмотря на планы Министерства обороны Германии сохранить базу в рабочем состоянии, многих бывших союзников, в том числе Германию, выгнали из Ниамея из-за его склонности к России.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По данным официальных заявлений, пять человек стали жертвами обстрелов в Белгороде, якобы...
Политика

Россия подверглась смертельному нападению на Белгород, в результате чего погибло пять человек.

В ответ на нападения, исходящие из Белгорода, региона, подконтрольного России, Украина отвечает запуском ракет, приводя к sốt жертв среди мирного населения в Белгороде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Восьмилетнее пребывание на военной базе Германии в Нигере подошло к концу. В ночь на пятницу, два...
Политика

Заключение военных операций под руководством федеральных вооруженных сил в западном регионе Нигера

Германский военный персонал вывел из Ниамея после восьмилетнего пребывания. Соответственно, участие армии Германии в Сахеле временно приостановлено. Контроль переходит к новому государству.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Зеленский уволил руководителя украинского военно-воздушного ведомства
Политика

Зеленский уволил руководителя украинского военно-воздушного ведомства

Зеленский уволил руководителя украинского военно-воздушного ведомства На первой неделе этого месяца произошел трагический инцидент, когда истребитель F-16 потерпел крушение над Украиной. Некоторые парламентарии предположили, что это могло быть следствием дружественного огня. В результате президент Зеленский принял решение расстаться со своим главнокомандующим Воздушными силами, Николаем Олешуком. Об увольнении Олешука было объявлено

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Возможная альтернатива в Германии может гарантировать значительные успехи на выборах
Политика

Выборы в Тюрингии и Саксонии приближаются к кульминации

В следующее воскресенье запланированы избирательные мероприятия в Тюрингии и Саксонии, а политическая гонка подходит к концу. religieuses реcentes показывают минимальные сдвиги в партийных предпочтениях, несмотря на инцидент с взрывом в Золингене.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Лейпцигский "РБ" подписал контракт с Гертруидой, когда Симакан ушел.
Федеральные земли Германии

Лейпцигский "РБ" подписал контракт с Гертруидой, когда Симакан ушел.

В последний день трансферного окна в РБ Лейпциг сохраняется оживление. Саксонцы подписывают контракт с голландским защитником нацсборной, аMohamed Simakan покидает клуб.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
По данным официальных заявлений, пять человек стали жертвами обстрелов в Белгороде, якобы...
Политика

Россия подверглась смертельному нападению на Белгород, в результате чего погибло пять человек.

В ответ на нападения, исходящие из Белгорода, региона, подконтрольного России, Украина отвечает запуском ракет, приводя к sốt жертв среди мирного населения в Белгороде.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно