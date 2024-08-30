- Заключение военной интервенции под руководством федеральных вооруженных сил в западном регионе Нигера

Вооруженные силы Германии завершили свой восьмилетний срок службы в западной части Нигера и покинули авиационную базу в Ниамее. В пятницу вечером военный самолет с оставшимися 60 немецкими солдатами приземлился на авиабазе в Нижней Саксонии в Германии. Одновременно второй транспортный самолет А400М перевозил немецкое оборудование из Ниамея.

Эта база на окраине Ниамея управлялась до 120 немецкими военнослужащими. Она действовала как логистическая база для участия немецкой армии в миссии ООН по поддержанию мира MINUSMA в Мали, которая завершилась в конце 2023 года по требованию военного правительства Мали.

Ранее Нигер считался последним европейским и американским союзником в борьбе с терроризмом в Сахельском регионе. Однако военный переворот нарушил этот статус в прошлом году. Министерство обороны Германии объявило в июле, что дальнейшая деятельность на последней немецкой базе в Западной Африке больше не возможна после неудачных переговоров с фактическими военными властями Нигера. За годы в Ниамее находилось около 3200 немецких солдат.

Нигер склоняется к России

Изначально Министерство обороны Германии планировало сохранить базу в рабочем состоянии после миссии в Мали, чтобы сохранить возможность для возможных эвакуационных миссий или чрезвычайных ситуаций и продемонстрировать военное присутствие в стратегически важном регионе. Однако, под влиянием подобных сдвигов, Ниамей, наряду со своими соседями, также склоняется к России. Российские военные, официально заявленные как инструкторы, уже несколько месяцев находятся в Ниамее. Почти всех других бывших союзников выгнали.

Чтобы ускорить вывод, немецкая армия создала временный авиационный транспортный хаб в прибрежном регионе Сенегала. После миссии этот хаб был разобран. В настоящее время ведутся переговоры между Германией и Сенегалом о сохранении операций хаба без присутствия немецких военных, возможно, путем хранения необходимых материалов там.

База на окраине Ниамея управлялась значительным количеством немецких военнослужащих, в том числе до 120 женщин. Несмотря на планы Министерства обороны Германии сохранить базу в рабочем состоянии, многих бывших союзников, в том числе Германию, выгнали из Ниамея из-за его склонности к России.

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