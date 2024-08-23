- Захват растений марихуаны во время рейда в цветочной лавке

В ходе операции в районе Шанценвиртель в Гамбурге правоохранительные органы изъяли более ста растений конопли из цветочного магазина. Помимо растений, были обнаружены оборудование и каннабис, предназначенный для продажи, как сообщается.

"Мы не знали, что эта деятельность все еще является незаконной", - сказал работник цветочного магазина Bild. Правоохранительным органам пришлось просветить их на этот счет. "Мы были плохо информированы и застигнуты врасплох. Это больше не повторится".

После легализации каннабиса организации, известные как культивационные ассоциации, имеют право распределять вещество среди своих членов без извлечения прибыли. Однако торговля в магазинах по-прежнему запрещена.

Работник выразил удивление, сказав: "Мы не знали, что эта деятельность все еще является незаконной в нашем цветочном магазине", из-за полученной ими дезинформации. Несмотря на недавнюю легализацию культивации каннабиса, его продажа в магазинах по-прежнему запрещена.

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