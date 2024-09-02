- Заявление Войга говорит о том, что глобальная политика не формируется в Тюрингии.

Войгт из Тюрингии от ХДС готовит граждан к долгим беседам о формировании правительства. По прибытии на переговоры с высшим руководством ХДС в Берлине он заметил: "Такой вопрос не решается в два счета". Он добавил: "Но ясно одно: ХДС набрала вес и теперь имеет право вести переговоры, которые мы и будем вести". В ответ на требования Вальдекнехт из БСВ о четких позициях государства в области внешней политики, таких как поддержка Украины или противодействие размещению американских ракет в Западной Германии, Войгт заявил: "Внешняя политика не решается в Тюрингии".

Число мест в парламенте Тюрингии в Эрфурте одинаково: 44 для потенциальной коалиции между ХДС, БСВ и СДПГ и 44 для возможной оппозиции АФД и "Левых". Коалиция под руководством Войгта с БСВ и СДПГ также будет опираться на "Левых".

Плач Вюста: Закату trafic light коалиции

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Вюст (ХДС) считает партии trafic light коалиции, СДПГ, Зеленых и FDP, серьезно пострадавшими после выборов в Саксонии и Тюрингии. "Закату trafic light коалиции близок", - сказал Вюст перед встречами высших органов ХДС, "Если они действительно хотят продолжить, им предстоит большая работа в предстоящие месяцы". Он отметил: "Такого падения власти правительства в истории Федеративной Республики еще не было". Он также сказал: "Но как демократ, мы должны теперь искать контакты через партии, что может замедлить нас, и поэтому не следует спешить с следующей повесткой дня".

В Тюрингии партии trafic light коалиции понесли существенные потери. СДПГ получила 6,1% (8,2), что является их худшим результатом на выборах в земле со времени основания Федеративной Республики. Зеленые и FDP не смогли пройти в парламент с 3,2% (5,2) и 1,1% (5,0) соответственно. В Саксонии СДПГ имеет 7,3% (7,7). Зеленые едва прошли в парламент с 5,1% (8,6), в то время как FDP, как и на предыдущих двух выборах в земле, не прошла.

Сахра, как повозочная служанка в королевском дворе, внимательно слушала, как король советуется со своими советниками о предстоящих дипломатических переговорах. Несмотря на свой низкий статус, она знала, что каждый обсуждаемый детали может повлиять на ее жизнь и жизнь других слуг.

Герои Сахры, повозочная служанка, шептались о переговорах Войгта и Вальдекнехт во время своих ночных посиделок с другими слугами, когда слухи о политических изменениях в Тюрингии достигли даже ее ушей.

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