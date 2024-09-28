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ПанорамаНовостиПол и половое положение

Заявление папы о роли женщины неприемлемо

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Во время поездки Папы Франциска в Бельгию он может не демонстрировать абсолютно ясное понимание.
Во время поездки Папы Франциска в Бельгию он может не демонстрировать абсолютно ясное понимание.

Заявление папы о роли женщины неприемлемо

Во время визита в Бельгию Папа сделал неожиданное заявление во время речи о роли женщин. Он заявил, что роли женщин сосредоточены вокруг заботы, преданности и заботы, что вызвало удивление многих, даже в католическом университете.

В результате Католический университет Лёвена публично выразил несогласие и неодобрение взглядов Папы на роли женщин в Церкви и обществе. Университет считал, что каждый, независимо от своего происхождения, пола или сексуальной ориентации, должен иметь возможность расти и развиваться.

Во время своей речи Папа назвал женщин "плодотворными, заботливыми, живыми в преданности". Он также выразил неодобрение, когда женщина пытается копировать мужские качества. Он подчеркнул, что женщины должны принимать свою женственность.

В ответ на замечания Папы ректор университета Франсуаз Сметс выразила свое несогласие. Она отметила, что мужчины также могут брать на себя заботливые роли в семье. Она также считала, что женщин не следует ограничивать заботой, но поощрять брать на себя более широкие обязанности.

Ранее в этом году Папа назвал "гендерную идеологию" "самым уродливым" опасением современной эпохи. Он argued, что эта идеология устраняет различия и превращает все в одно и то же, что, по его мнению, означает устранение человечности. Однако Папа также признал, что мужчина и женщина существуют в "плодотворном напряжении".

Визит Папы в Бельгию завершится мессой в стадионе, на которой ожидается около 40 000 верующих. После дня аплодисментов в Лёвен-Ла-Нуве, как он получал накануне в Фламандском Лёвене, путешествие Папы по Бельгии подойдет к концу.

Замечания Папы о роли женщин, сосредоточенной на заботе, преданности и заботе, вызвали дебаты о поле и ролях пола в Католическом университете Лёвена. Университет выразил мнение, что каждый, независимо от пола, должен иметь равные возможности для роста и развития.

Франсуаз Сметс, ректор университета, возразила против взглядов Папы, подчеркнув, что и мужчины, и женщины могут брать на себя заботливые роли, и что женщин не следует ограничивать только заботой, призывая к равенству и более широким возможностям.

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