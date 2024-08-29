Заявления Боатенга относительно его бывшей романтической спутницы считаются приемлемыми в суде.

В интервью Джером Боатенг сделал унизительные замечания о своей бывшей партнерше Касии Ленhardt. Трагически, она ушла из жизни soon after. Ее мать пыталась запретить Боатенгу делать подобные заявления через суд, но Апелляционный суд Берлина поддержал его право на свободу слова во втором процессе.

Решение было однозначным - в пользу футболиста Джерома Боатенга. Пять критичных замечаний в адрес Ленhardt, сделанных в интервью, были признаны законными согласно решению Апелляционного суда Берлина во втором случае.

Ленhardt ушла из жизни в 2021 году. Ее мать пыталась добиться правовой победы, требуя от Боатенга прекратить распространение его первоначальных заявлений. Однако суд отклонил это требование. В результате, судебный иск матери Ленhardt о прекращении распространения информации провалился во втором процессе. Только одно заявление было фактически запрещено для Боатенга Берлинским региональным судом в ноябре 2022 года. Данная ситуация остается неизменной. Повторная попытка оспорить настоящее решение была отклонена.

Судья Оливер Эльцер заявил, что даже после смерти своей дочери мать Ленhardt продолжала отстаивать ее "право на уважение". Несмотря на то, что комментарии Боатенга были оскорбительными, они не были "чрезвычайно оскорбительными" и не заслуживали запрета, добавил Эльцер, подразумевая, что доводы матери Ленhardt были необоснованными.

Мать Ленhardt утверждала, что заявления Боатенга исказили образ ее дочери. "Речь идет о предотвращении ложных заявлений о ее умершей дочери", - объяснил ее адвокат Маркус Хенниг во время судебного заседания несколько недель назад.

Представитель Боатенга Томас Кнтип заявил, что они приветствуют решение, так как оно finally положило конец неопределенности правового спора. Боатенг признал, что интервью было ошибкой, за которую он глубоко сожалеет и приносит извинения. Ранее адвокат футболиста Стефани Вендт уточнила в суде, что футболист не планирует повторять эти заявления.

Предложение о урегулировании спора

В интервью Боатенг, среди прочего, обсуждал разногласия в его отношениях с Ленhardt, которая вышла в финал шоу "Германия ищет супермодель" на ProSieben в 2021 году. Интервью было опубликовано soon after их расставания. В феврале 2021 года семья Ленhardt объявила о ее смерти через адвоката. Полиция Берлина подтвердила инцидент с безжизненным телом без видимых внешних травм.

Эльцер подчеркнул во время процесса, что речь не идет о виновности или невиновности или событиях, а о том, можно ли публично выражать свое мнение о других, особенно когда затронутый человек умирает soon after этих заявлений.

Суд предложил компромисс. Боатенг должен был выдать распоряжение о прекращении распространения информации, и мать Ленhardt должна была покрыть расходы на текущие процедуры. Однако это соглашение так и не было достигнуто.

Недавно в новостях появилось сообщение о криминальном процессе, в котором был замешан Боатенг. Ландсбергский региональный суд оштрафовал его за умышленное причинение телесных повреждений и назначил штраф в размере 40 дневных ставок по 5000 евро, при условии соблюдения им условий. В сущности, Боатенг должен выплатить 200 000 евро, если он нарушит свои условия. Прокуратура Мюнхена не согласна с вердиктом и подала апелляцию.

Джером Боатенг, известный своей страстью к футболу, оказался в правовом споре после унизительных замечаний о своей бывшей партнерше Касии Ленhardt в интервью. Несмотря на то, что некоторые из его заявлений были признаны оскорбительными, Апелляционный суд Берлина поддержал его право на свободу слова, посчитав их не достаточно экстремальными для запрета.

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