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ПолитикаНовостиГермания

Загрязненная вода на еще одном немецком военном объекте?

Сейчас дистрикт Эусскирхен, после Кельна, пострадал: Чпока на контейнере для питьевой воды была перереза с firewall. Остается неясным, было ли качество воды ухудшено. Оттуда также поставляется вода для казарм.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Внимание! Воспрещается использовать водуlarına утилит в городе Меркинган в районе Эускерихн
Внимание! Воспрещается использовать водуlarına утилит в городе Меркинган в районе Эускерихн

- Загрязненная вода на еще одном немецком военном объекте?

Майхених, Северный Рейн-Вестфалия: После обнаружения перерезанного забора у муниципальной водонапорной башни местные власти предупреждают о небезопасности питьевой воды. Как указано на сайте города, эта водонапорная башня также снабжает водой военную базу в Майхенихе. Расследование, чтобы определить, загрязнена ли вода, ведется в настоящее время.

Город сообщает, что питьевая вода может быть загрязнена и представляет риск для здоровья. Это предупреждение последовало после недавних инцидентов на военной базе в Кёльне.

В Кёльне военная база Кёльн-Вахн была закрыта в среду из-за подозрения на саботаж системы водоснабжения. В заборе, ведущем к водопроводу базы, была найдена дыра, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и начали дальнейшее расследование.

В Майхенихе жителям рекомендуется не использовать воду из крана для питья, принятия душа или приготовления пищи до дальнейшего уведомления. Около 10 000 человек, в том числе жители городов Штремпт, Роггендорф, Брайтенбюден, Вайсенбруннен и Денрат, которые также получают воду из башни, затронуты этим.

В течение дня было обнаружено повреждение забора на территории муниципальной водонапорной башни. Город заявил: "Из-за несанкционированного доступа к муниципальной водной системе в Майхенихе существует вероятность здоровью угрожающего загрязнения питьевой воды".

В настоящее время власти города Майхениха расследуют потенциальное загрязнение своей системы водоснабжения, так как военная база Германии в Майхенихе также использует воду из той же башни. Недавнее закрытие военной базы Кёльн-Вахн из-за подозрения на саботаж вызывает обеспокоенность, так как оба инцидента связаны с системами водоснабжения в Германии.

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