Загадочный соратник основателя Telegram привлек внимание.

В мире технологий этой недели сенсация: состоятельного основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали полицейские. Он был арестован в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже, только что сошедши с личного самолета. Его освободили в среду вечером, но он все еще может предстать перед судом, и слушание назначено на ближайшее время.

Парижская прокуратура обвиняет Дурова в различных правонарушениях, в том числе в причастности к мошенничеству, распространению наркотиков и незаконному распространению детской порнографии в Telegram, что может повлечь наказание до 20 лет лишения свободы.

Но дополнительная интрига разгорелась в онлайн-пространстве. В связи с задержанием Дурова без вести пропала молодая женщина, которая якобы была с ним.

Ее зовут Юлия Вавилова: 24-летняя стример и крипто-инфлюенсер, судя по профилю в Instagram, у которой около 32 000 подписчиков.

Прерванные семейные связи

Точные отношения Вавиловой и Дурова остаются неясными. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что они пара, в то время как другие предполагают, что Вавилова могла быть агентом, который помог французским властям получить доступ к Дурову. Однако нет твердых данных, подтверждающих эти теории.

Тем не менее, очевидно, что Вавилова и Дуров ранее контактировали и вместе путешествовали, согласно данным аналитика данных Батиста Роберта, который опубликовал доказательства в серии твитов. Роберт предположил, что Дурова уже давно следят несколько спецслужб, и Вавилова могла играть в этом роль. "Сложно установить, прямо ли ее посты способствовали его аресту", - сказал Роберт "Нью-Йорк Пост", но "если вы следили за ней в социальных сетях, вы могли бы легко отслеживать перемещения Дурова".

Перед исчезновением Вавилова публиковала фотографии и видео, демонстрирующие активный отдых в Азербайджане в Instagram на прошлой неделе. Роберт утверждает, что Дурова также недавно видели в Азербайджане. Кроме того, частный самолет Дурова вылетел из Баку, столицы Азербайджана, перед посадкой в Париже. Эти детали подогрели слухи о встрече Дурова с президентом России Владимиром Путиным, который также был в Баку в то время. Однако Кремль утверждает, что это не так.

Исторически сложились напряженные отношения между Россией и основателем Telegram Павлом Дуровым, в основном из-за споров о цензуре, контроле информации и слежке. С 2014 года Дуров находится в изгнании, а последнее известное местонахождение - Дубай. Известно, что французские власти искали Дурова, но мотивы его визита в Париж в прошлую субботу остаются неясными.

На данный момент местонахождение Вавиловой неизвестно. Ее родители из России подтвердили вчера, что не могут связаться с ней с тех пор, как она приехала в Париж. Был ли она арестована вместе с Дуровым или скрывается? Один факт неоспорим: неопределенность вокруг Вавиловой и ее исчезновения добавляет еще один захватывающий элемент в запутанное дело Дурова.

Этот репортаж был подготовлен "Finance Forward" - журналом, посвященным новому финансовому ландшафту, созданным в сотрудничестве с "Capital" и OMR.

Адвокаты Дурова запросили копию телеграммы, излагающей конкретные обвинения против него во французском суде, надеясь прояснить обвинения против него. Несмотря на загадочное исчезновение Юлии Вавиловой, которая часто путешествовала с Дуровым, телеграмма не была опубликована, добавляя путаницы в дело.

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