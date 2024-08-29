Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиТелеграмма

Загадочный соратник основателя Telegram привлек внимание.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Загадочный соратник основателя Telegram привлек внимание.

В мире технологий этой недели сенсация: состоятельного основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали полицейские. Он был арестован в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже, только что сошедши с личного самолета. Его освободили в среду вечером, но он все еще может предстать перед судом, и слушание назначено на ближайшее время.

Парижская прокуратура обвиняет Дурова в различных правонарушениях, в том числе в причастности к мошенничеству, распространению наркотиков и незаконному распространению детской порнографии в Telegram, что может повлечь наказание до 20 лет лишения свободы.

Но дополнительная интрига разгорелась в онлайн-пространстве. В связи с задержанием Дурова без вести пропала молодая женщина, которая якобы была с ним.

Ее зовут Юлия Вавилова: 24-летняя стример и крипто-инфлюенсер, судя по профилю в Instagram, у которой около 32 000 подписчиков.

Прерванные семейные связи

Точные отношения Вавиловой и Дурова остаются неясными. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что они пара, в то время как другие предполагают, что Вавилова могла быть агентом, который помог французским властям получить доступ к Дурову. Однако нет твердых данных, подтверждающих эти теории.

Тем не менее, очевидно, что Вавилова и Дуров ранее контактировали и вместе путешествовали, согласно данным аналитика данных Батиста Роберта, который опубликовал доказательства в серии твитов. Роберт предположил, что Дурова уже давно следят несколько спецслужб, и Вавилова могла играть в этом роль. "Сложно установить, прямо ли ее посты способствовали его аресту", - сказал Роберт "Нью-Йорк Пост", но "если вы следили за ней в социальных сетях, вы могли бы легко отслеживать перемещения Дурова".

Перед исчезновением Вавилова публиковала фотографии и видео, демонстрирующие активный отдых в Азербайджане в Instagram на прошлой неделе. Роберт утверждает, что Дурова также недавно видели в Азербайджане. Кроме того, частный самолет Дурова вылетел из Баку, столицы Азербайджана, перед посадкой в Париже. Эти детали подогрели слухи о встрече Дурова с президентом России Владимиром Путиным, который также был в Баку в то время. Однако Кремль утверждает, что это не так.

Исторически сложились напряженные отношения между Россией и основателем Telegram Павлом Дуровым, в основном из-за споров о цензуре, контроле информации и слежке. С 2014 года Дуров находится в изгнании, а последнее известное местонахождение - Дубай. Известно, что французские власти искали Дурова, но мотивы его визита в Париж в прошлую субботу остаются неясными.

На данный момент местонахождение Вавиловой неизвестно. Ее родители из России подтвердили вчера, что не могут связаться с ней с тех пор, как она приехала в Париж. Был ли она арестована вместе с Дуровым или скрывается? Один факт неоспорим: неопределенность вокруг Вавиловой и ее исчезновения добавляет еще один захватывающий элемент в запутанное дело Дурова.

Этот репортаж был подготовлен "Finance Forward" - журналом, посвященным новому финансовому ландшафту, созданным в сотрудничестве с "Capital" и OMR.

Адвокаты Дурова запросили копию телеграммы, излагающей конкретные обвинения против него во французском суде, надеясь прояснить обвинения против него. Несмотря на загадочное исчезновение Юлии Вавиловой, которая часто путешествовала с Дуровым, телеграмма не была опубликована, добавляя путаницы в дело.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лидер АФД в Тюрингии Хёкке вызывает критику со стороны бизнес-сообщества.
Экономика

После нападения на финансовый проект возникает противодействие против Хока.

Лидер АФД в Тюрингии сталкивается с экономическими вопросами и сталкивается с критикой не только внутри Тюрингии, но и более широко из-за замечаний, сделанных во время политического митинга.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Delivery Hero продолжит расширяться и избавится от своей компании-аффилиата в Среднем Востоке.
Экономика

Delivery Hero продолжает расширять и получать доходы от своих филиалов на Ближнем Востоке

Delivery Hero продолжает расширять и получать доходы от своих филиалов на Ближнем Востоке С ростом спроса Delivery Hero сохранил свой динамичный рост. Пищевой гигант также объявил о первичном публичном предложении (IPO) своей ближневосточной дочерней компании Talabat. Как заявила и.о. финансового директора Марии-Анны Попп, "Это как-то в нашей природе

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ЕС обдумывает введение пошлины на электромобили из Китая, что побудило Китай первоначально...
Экономика

Китай откажется от введения ответных тарифов на бренди, происходящие из ЕС.

В споре между Китаем и ЕС Брюссель вводит тарифы на электрические автомобили, а Пекин решает не отвечать идентичными тарифами на европейские марки спиртных напитков изначально.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
На современном ландшафте Германии голубые представляют значительный вызов для социального...
Экономика

Эдека не поддерживает "Альтернативную демократию"

Эдека не поддерживает "Альтернативную демократию" Edeka вступила в политику за несколько дней до предстоящих выборов в Саксонии и Тюрингии. Сетевой супермаркет призывает не голосовать за AfD на полностраничных объявлениях в "Фrankfurter Allgemeine Zeitung", "Die Zeit" и в социальных сетях. В своем объявлении они заявляют:

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.
Федеральные земли Германии

Работники, специализирующиеся на сталелитейной промышленности, вновь протестуют перед заседанием наблюдательного совета.

Возможные изменения в персонале могут быть рассмотрены на заседании наблюдательного совета Thyssenkrupp Stahl. После заседания председатель наблюдательного совета, Габриэль, выразил желание провести пресс-конференцию в кратчайшие сроки.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.
Общество

Анджелина Джоли упоминает о Венеции загадочным образом.

В фильме под названием 'Мари', Анджелина Джоли предстает в образе всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. На обсуждении в Венеции она погружается в свою связь с оперой, объясняет свою связь с Каллас и непринужденно приводит примечательное Umbau.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Три человека пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи и такси
Федеральные земли Германии

Три человека получили ранения в результате аварии, в которой участвовали скорая и такси.

При выполнении обгонного маневра скорая помощь врезается в такси. Один из пассажиров получает serious（тяжкие） травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.
Федеральные земли Германии

Футбольный клуб Киля стремится вернуться в Лигу чемпионов.

После посредственного сезонаatteindre многотитулованную в гандболе команду из Килля ожидается, что она улучшит свои показатели на этот раз. Тем не менее, в настоящее время внутри Килля наблюдается напряженная динамика в команде.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно