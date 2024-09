Загадка, связанная с российским самолетом с покрытиями покрытий, кажется, разрешена.

В прошлом году военные самолеты в России имели резиновые шины на крыльях, что озадачило экспертов. Недавно высокопоставленный военный офицер из США внес свой вклад в дискуссию. По словам Шуйлера Мура, технического директора CENTCOM, этот шаг, похоже, направлен на усложнение идентификации самолета как цели современными системами вооружения.

Во время дискуссии в центре исследований CSIS Мур отметил, что эта тактика затрудняет различение самолета несколькими моделями компьютерного зрения из-за шин на крыльях.

Модернизированные управляемые ракеты часто оснащены поисковыми головками, которые сравнивают изображение цели с предварительно загруженной базой данных. Любые оптические изменения цели могут ввести систему в заблуждение. Таким образом, Мур рекомендует непрерывное обучение ИИ поисковых головок для адаптации к этим изменениям.

Компания Maxar Technologies опубликовала в сентябре спутниковые снимки военного аэродрома Энгельс в России, на которых были видны два Ту-95 с покрытыми резиновыми шинами крыльями. Некоторые аналитики тогда предположили, что шины могут служить дополнительным средством защиты от дронов, так как аэродром ранее подвергался украинским атакам.

Satellite image of the southern Russian military airport Engels with two Tu-95 bombers covered in rubber tires

"Мы подозреваем, что это для защиты от дронов", - сказал представитель НАТО CNN в то время. Однако не было ясно, насколько эффективна эта мера.

Спутниковое изображение южного военного аэродрома Энгельс с двумя Ту-95, покрытыми резиновыми шинами

Видео дискуссии CSIS 1

CSIS discussion video 1

Видео дискуссии CSIS 2

В свете спутниковых снимков, показывающих резиновые шины на Ту-95 на военном аэродроме Энгельс в России, недавняя атака на Украину вызвала дискуссии о потенциальных стратегиях маскировки военных самолетов как целей.

В свете современных управляемых ракет, которые полагаются на оптические сравнения, необычное расположение шин на российских самолетах действительно может усложнить процесс идентификации, как предложил Шуйлер Мур во время дискуссии в центре исследований CSIS.

CSIS discussion video 2

Читайте также: