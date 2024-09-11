- Задор за "Блицтор": немецкий ФФБ равняется 2-2 в Нидерландах

Неожиданный провал, затем решительные усилия и ничья: несмотря на серьезные оборонительные проблемы, национальная команда зарабатывает очко в Голландии. После самого быстрого гола в ответной атаке за полвека команда Юлиана Нагельсманна, в составе которой блистали ожидаемые звезды Флориан Виртц и Джамал Мусиала, добилась ничьей 2:2 (2:1) в Амстердаме благодаря смелому оборонительному риску и страсти.

Дениз Ундав (38-я минута), заменивший травмированного Никласа Фюллькруга, забил свой дебютный гол за национальную команду, а Джошуа Киммих (45+3) переломил ход матча перед перерывом после быстрого гола Тийяни Рейндерса (2-я минута) за сборную Нидерландов. Однако Дензел Думфрис (50-я минута) снова сравнял счет быстрым голом голландцев на глазах у 50 109 зрителей на стадионе "Йохан Кройфф Арена".

Три дня спустя после победы 5:0 над Венгрией сборная Нидерландов оказалась более серьезным соперником в матче за первое место в группе в Лиге 3 Лиги наций. Несмотря на ничью, немецкая команда остается на вершине таблицы и сыграет против Нидерландов снова в Мюнхене 14 октября, с возможностью выхода в полуфинал.

Нагельсманн может гордиться переломом после домашнего чемпионата Европы, несмотря на неспособность обыграть команду Рональда Кумана. Тем не менее, стойкость команды была впечатляющей.

Неожиданный провал немецкой команды

"Наша цель - создать момент, который останется в памяти", - заявил Нагельсманн. Однако команда получила жесткий урок после победы над Венгрией, когда голландская команда застала их врасплох всего за 99 секунд. Длинный пас от вратаря Барта Вербруггена был грудью принят Брайаном Броббеем, который отдал передачу бывшему игроку "Баварии" Райану Гравенберху, чей пас оставил немецкую оборону уязвимой.

Это привело к самому быстрому голу, пропущенному немецкой командой за полвека. Во время финального матча чемпионата мира 1974 года против Нидерландов Джохан Неескенс забил гол уже на 86-й секунде.

Быстрая игра голландцев создавала множество проблем, раскрывая большие бреши в обороне немцев. Оба центральных защитника, Нико Шлоттербек и Йонатан Тах, получили желтые карточки в первые 25 минут. В середине поля Роберт Андрих и Паскаль Гросс не смогли взять игру под контроль.

Учитывая рискованную тактику немецкой команды, счет мог быть хуже. Гол Дензела Думфриса (15-я минута) и возможность для Иксеви Симонса (21-я минута) из Лейпцига могли увеличить преимущество голландцев. Нагельсманн и его со-тренер Сандро Вагнер размышляли над альтернативами на скамейке запасных.

При предыдущем тренере Ханси Флике немецкая команда могла бы рассыпаться после столь плохой игры. Однако команда под руководством Нагельсманна эволюционировала с успешного домашнего чемпионата Европы благодаря вкладу Мусиала и Виртца, которые снова стали ключевыми фигурами.

Ундав забивает свой первый гол

Сборная Нидерландов также помогла себе сама. Мусиала перехватил слабый пас от своего бывшего товарища по "Баварии" Маттиаса де Лигта, и мяч через Кая Хаверца и Дениза Ундава reached Флориана Виртца. Удар Виртца был отбит Вербруггеном, но Ундав забил гол после рикошета.

Для игрока "Штутгарта", заменившего травмированного Никласа Фюллькруга, это был первый гол в его четвертом международном матче. Но это еще не конец истории. После смены владения мячом от Андриха на левый фланг хозяева снова провалились в обороне. Дэвид Раум ударил мяч в центр, где Ундав подготовил Киммиха. Это был седьмой гол Мюнхена в их 93-м международном матче, но первый под капитанством Киммиха.

Преимущество в перерыве было временным - и недолгим. Нагельсманн выпустил на поле Вальдемара Антона вместо Таха, но линия обороны не окрепла. Особенно Брайан Броббей создавал серьезные проблемы для немецкой команды. Сильный форвард "Аякса" также был виновником прорыва после быстрой контратаки против Шлоттербека и передачи мяча Думфрису на гол. Уже в контратаке Хаверц имел шанс снова выйти вперед, но, как и против Венгрии, форвард "Арсенала" не воспользовался возможностью (52.). Раум также промедлил с отличным шансом после удара головой (71.).

Обе команды играли агрессивно, и физическая борьба не отсутствовала. Во всяком случае, команда Нагельсманна не пропустила больше и заслужила очко благодаря упорству.

Несмотря на желтые карточки, полученные Нико Шлоттербеком и Йонатаном Тахом в начале матча, Дениз Ундав, заменивший травмированного Никласа Фюллькруга, смог забить свой первый международный гол за Германию, благодаря помощи Флориана Виртца и Джамала Мусиала, что ненадолго вывело команду DFB вперед. К сожалению, Дензел Думфрис, представляющий Нидерланды, ответил быстрым голом, сделав преимущество команды DFB кратковременным.

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